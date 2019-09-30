Dama çıkardı, öpmeye çalıştı: 5 YIL
Girne’de 2018 yılında 7 yaşındaki kız çocuğunun ağzını kapatarak apartman çatısına çıkarıp öpmeye çalışan Ömür Emirsoylu aleyhindeki dava karara bağlandı.
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Devrim DEMİR
Girne’de 2018 yılında 7 yaşındaki kız çocuğunun ağzını kapatarak apartman çatısına çıkarıp öpmeye çalışan Ömür Emirsoylu aleyhindeki dava karara bağlandı. İşlenen suçun ciddiyetine dikkati çeken mahkeme başkanı Füsun Cemaller çocuğa karşı işlenen suçun ve kamu vicdanına değinerek 5 yıl hapis cezası verdi
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