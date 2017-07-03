DALLARI YERYÜZÜNDE - AĞAÇ

Gözlerim rontgen gibi delip geçiyor duvarları

Kentin sokaklarını dolaşıyorum şimdi

İlk karşılaşmamız bu seninle galiba Bay Robot

Günaydın. Uğultular kulaklarımda bir yeni uzay çağı

Bak nasıl çalışıyor makinelerimiz, vitrinlerimiz

Gövdelerimizin gizlerini çözemeyen laboratuvar

Betikler, günceler, renkli dergiler



Bir övgü dudaklarımda: Sen misin Promete

O göksel ateş ne kadar yoğun

Ne kadar geniş ki hep ışık, hep gök boşluğu

Ulises`ler şimdi yer çekiminden öte



Ben kökümü arıyorum karanlık, sık bir ormanda

Nerdesin ilk insan ağacı

Suların dibindeyim akıntılı açık denizlerde

Balıklar, ilkel yaşam hücreleri, fosiller konuşmaz bana

Hâlâ karanlıklarımda Afrika, uzaklarımda proconsul

Yanlış eleştirdin gövdemi Bay Darwin



En eski uzay çağından bana ses ver usum

Ben yeryüzünde yabancı, ben yeryüzünde konuk

Yerçekimini aştım kökümü arıyorum

OSMAN TÜRKAY