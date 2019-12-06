Dalgalarda kayboldu

İki arkadaşın Girne Kordonboyu’nda dün sabah saatlerindeki gezintisi faciayla sonuçlandı… ‘Alkollü’ oldukları ifade edilen gençlerden 25 yaşındaki Halil Karakız denize düştü, dalgalara kapılarak kayboldu.

GÖKÇEK SORGULANDI…

Arkadaşını kurtarmak isterken kayalıklardan düşüp yaralandığını ifade eden 21 yaşındaki Arif Gökçek ise yapılan ilk yardım tedavisinin ardından polise götürüldü. Gökçek polise verdiği ifadesinde arkadaşı ile beraber alkol aldıklarını söyledi…

HAVA KOŞULLARI ARAMAYA ENGEL OLDU…

Karakız için dün hem havadan, hem karadan arama çalışmaları saatlerce sürdü. Yükselen dalgalar ve fırtına arama kurtarma ekiplerine zor anlar yaşattı. Karakız’ın bulunması için arama çalışmalarına bugün devam edilecek.

Devrim DEMİR

İki arkadaşın Girne Kordonboyu’nda dün sabah saatlerindeki gezintisi faciayla sonuçlandı… ‘Alkollü’ oldukları ifade edilen gençlerden 25 yaşındaki Halil Karakız denize düştü, dalgalara kapılarak kayboldu.

Arkadaşını bir anda deniz içinde gören Arif Gökçek, Karakız’a yardım etmek isterken, kayalıklara düşerek yaralandı. Sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayın hemen ardından bölgedekiler polisi arayarak yardım istedi.

Gökçek yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Karakız saatlerce süren arama çalışmaların rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarına Polis Özel Harekât ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra helikopterle de arama yapıldı.

Profesyonel dalgıçlar, olumsuz hava koşullarına rağmen saatlerce denizde kaybolan Halil Karakız’ı bulmak için yoğun çaba sarf etti.

Olumsuz hava koşulları Karakız’ın bulunmasına engel oldu. Polis, arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verdi. Mendirek bölgesinde güvenlik kamerasının olmaması, polisin soruşturmasını zorlaştırdı.

Havadan ve karadan arandı…

Dalgalara kapılarak denizde kaybolan genç, dün saatlerce hem karadan hem havadan arandı. Arama kurtarma çalışmaları saat 12.00’ye kadar sürerken, ne yazık gence ulaşılamadı. Olumsuz hava koşulları, yükselen dalgalar ekiplere zor anlar yaşatırken, fırtına nedeniyle aramalara dün ara verildi.

Alkollüydüler…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, iki arkadaşın dün sabah saatlerinde Girne Antik Liman mendirek yakınında alkol aldıkları öğrenildi.

Ülkede aileleri ile beraber çalışma izni ile kaldıkları öğrenilen iki arkadaşın sabahın erken saatlerinde Liman’a gittikleri ve birlikte dolaştıkları ifade edildi.

İki gencin mendirek önünde kayalıklarda içki içtikleri belirtildi.

Gökçek uzun süre sorgulandı…

Dalgalara kapılarak kaybolan gencin izine henüz rastlanmazken, Arif Gökçek yapılan ilk yardım tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Girne Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Adli Şube’de uzun süre sorgulanan gencin polise verdiği ifadesinde, arkadaşının bunalımda olduğunu sabah erken saatlerde içki içmek için limana indiklerini ve bir anda arkadaşının yerinden kalkarak dalgalara kapıldığını anlattı.

Aramalara bugün devam edilmesi bekleniyor

Girne Antik Liman’da dün sabah yaşanan üzücü olayın ardından, gözler bölgedeki güvenlik kameralarına çevrildi.

Mendirek’iin olduğu bölgede kamera olmadığı bölgeyi gösteren kameranın yönünün ise başka bölgeyi göstermesi, polisin soruşturmasını zorlaştırdı.

Sabah saatlerinde dalgalara kapılarak kaybolan gencin arama çalışmalarına bugün devam edilmesi bekleniyor.