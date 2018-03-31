“Dalga geçmekle eş değer”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Mağusa Türk Gücü’nün Yenicami futbolcusu John Ebuka Okoye hakkında hafta içerisinde görüntülü olarak yaptığı başvuru sonrasında golcü oyuncuya 1 resmi müsabakadan men cezası verdi. Yapılan açıklamada oyuncunun ilgili fiili tahrik ağır tahrik sonucu işlediğinin tespit edildiği, daha önce herhangi disiplin cezası almadığı da tezekkür edilerek 1 maç ceza verildiğini duyurdu. Verilen karar sonrasında Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt bir basın açıklaması yaparak “Verilen karar haklı başvurumuz ile dalga geçmekle eş değerdir. Disiplin Kurulu kararı iptal ederek bu emsali ortadan kaldırmalı ve istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

Bozkurt: “Yapılan el kol hareketinin 1 maç ceza almasını kesinlikle kabul etmiyoruz”

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, KTFF Disiplin Kurulu’nun Yenicami futbolcusu John Ebuka Okoye’ye verdiği 1 maçlık ceza ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ben şahsen MTG başkanı olurken ülke gençliğine hizmet etmek amacı ile bu yola çıktım. Kendi futbolcularıma söylediğim tek bir şey var; ‘Siz Mağusa ve Kıbrıs çocuklarına örnek olmak için buradasınız.’ Bu kadar gündür hakem hataları konuşuldu, tepkiler ortaya konuldu. Bizim de canımızın yandığı birçok maç oldu. Fakat biz bu hakem hatalarıyla ilgili; dünyada da hakem hataları oluyor, bizim futbolumuz dünyadan daha amatör olduğundan hakem hatalarının daha fazla olması doğaldır dedik. Fakat bu ülkede BRT kameraları tarafından gayet net ve anlaşılır bir şekilde taraftarımıza yapılan el kol hareketinin 1 maç ile cezalandırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu ülkede rakip taraftara parmak vermenin cezası 1 maç. Bundan sonra futbolcular rakip taraftara bu tip hareketler yaparsa futbolumuzun nereye gideceğini siz düşünün.”

“Kurul kararı iptal edip, emsali ortadan kaldırıp istifa etmelidir”

“Ben Disiplin Kurulu’nun aldığı bu kararı bir nedenle iptal etmesinin Kıbrıs futbolu için bu emsalin ortadan kalkması adına daha iyi olacağını düşünüyorum. Spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı davranış yapan başka takımın futbolcularına üç maç ceza veren Disiplin Kurulu, kol hareketi yapan bir futbolcunun davranışının nereye girdiğini bize açıklasın. Gençler Birliği futbolcusu Emeka, hakeme kol hareketi yaptığında dört maç ceza alırken neden bu futbolcunun bir maç ceza aldığını bize açıklasın. Adil olmayan bir yönetim ve Disiplin Kurulu sorgulanır. Bana göre Disiplin Kurulu adalet duygusunu kaybetmiştir ve bu kararı iptal edip bu emsali ortadan kaldırıp istifa etmelidir. Biz, taraftarımıza yapılan bu hareketi kabul etmediğimiz gibi kınıyoruz”