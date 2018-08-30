Dairelerin mücadelesi başladı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2 grupta ilk karşılaşmalar oynandı.

KKTC’deki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve İbrahim Özsoy’un organize ettiği halı saha futbol turnuvası Gençlik Gücü halı sahasında devam ediyor.

Pazartesi ve Salı akşamı oynanan ilk maçlarda A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, Tarım Bakanlığı ve Devlet Hastanesi galibiyet elde ederken, B Grubu’nda Maliye Bakanlığı, Dışışleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ilk maçlarda galibiyet elde etmeyi başardılar.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl özel bir statü ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı bünyesinde oluşturulan “KİKEV Futbol Takımı” da mücadele ediyor. İlk maçına çıkan KİKEV takımına sporcuların aileleri ve futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

“Spora Engel Yok, Yüreğinizdeki Engelleri Kaldırın” sloganı ile turnuvada ilk maçına çıkan KİKEV tüm takımlara başarılar diledi. İlk maçlarda alınan sonuçlar ve ikinci maçların programı şöyle:

İlk Maçların Sonuçları

A Grubu

Cezaevi -Gümrük: 6-3

Tarim Bakanlığı- Telefon Dairesi: 9-6

Devlet Hastahanesi- K.İ.K.E.V: 7-4

B Grubu

Maliye Bakanlığı- K.K.T.C Meclis: 7-3

İhtiyat Sandığı- Dişişleri Bakanlığı: 6-9

Polis Genel Müdürlüğü- Sayıştay: 10-0

Gruplarda 2. Maçların Programı

Bugün

A Grubu

Saat 19.00 Elektirik Kurumu-Telefon Dairesi

Saat 20.00 Devlet Hastanesi-Gümrük Dairesi

Saat 21.00 Tarım Bakanlığı-İşitme Konuşma Engelliler Vakfı

Yarın

B Grubu

Saat 19.00 Din İşleri-İhtiyat Sandığı

Saat 20.00 Sayıştay-Maliye Bakanlığı

Saat 21.00 Dış İşleri-Polis Genel Müdürlüğü