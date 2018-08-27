Daireler sahaya iniyor

KKTC’deki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri arasında geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası bugün başlıyor. 2011 yılında düzenlenmeye başlanan ve bu yıl 8’incisi yapılacak olan Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek.

2011 yılında dönemin Maliye Bakanı ve futbol tutkusu ile bilinen Ersin Tatar’ın desteği ile düzenlenmeye başlanan turnuva, 2014 yılından beri merhum Hasan Ramadan Cemil anısına organize ediliyor. Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil’in yakın ilgi gösterdiği turnuvada, hayatta iken spora ve sporcuya önemli katkılar yapan, destek çıkan merhum Hasan Ramadan Cemil’in adının yaşaması amaçlanıyor.

Özel statü ile yeni bir takım

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl özel bir statü ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı bünyesinde oluşturulan “KİKEV Futbol Takımı” da mücadele edecek. Vakıf yaptığı açıklamada, KKTC’de bir ekol haline gelen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2018’e kabul edilmeleriyle ilk kez bir turnuvada yer alacaklarını ve “Spora Engel Yok, Yüreğinizdeki Engelleri Kaldırın” sloganı ile turnuvada yer alacaklarını belirtti. KİKEV, turnuvada yer alan takımları rakip değil, bundan böyle kardeş kulüp ve KİKEV gönüllüsü olarak göreceğini belirterek organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy’a kendilerine bu kapıyı açtığı için teşekkür etti.

İlk maçlar bu akşam

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk maçlar bu akşam oynanacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuvada toplam 14 takım 2 ayrı grupta mücadele edecek. Her hafta Pazartesi-Salı, Perşembe-Cuma akşamları oynanacak maçlarla gerçekleşecek turnuvada ilk maç programı şöyle:

BUGÜN

A GRUBU

19.00: Gümrük Dairesi - Merkezi Cezaevi

20.00: Telefon Dairesi - Tarım Bakanlığı

21.00: İşitme Konuşma Eng. Vkf. - Devlet Hastanesi

Elektrik Kurumu – Bay

YARIN

B GRUBU

19.00: Maliye Bakanlığı - KKTC Meclisi

20.00: İhtiyat Sandığı - Dışişleri Bakanlığı

21.00: Polis Genel Müdürlüğü - Sayıştaylık

Din İşleri Dairesi - Bay