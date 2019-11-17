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“Daha yeni başladık”

“Daha yeni başladık”

Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç kampanyası devam ediyor

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Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç kampanyası kapsamında dün Lefkoşa’da fidan dikim etkinliği düzenlendi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

 

“Daha yeni başladık”

Etkinlikle ilgili olarak Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç facebook hesabından yapılan açıklamada ikincisi gerçekleştirilen etkinlikle ilgili olarak “Artık birbirimizi tanıyoruz ve neleri başarabileceğimizi de gördük, biliyoruz... Daha yeni başladık sayılır” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Yeni olan şudur... Artık birbirimizi tanıyoruz ve neleri başarabileceğimizi de gördük, biliyoruz... Daha yeni başladık sayılır. Teşekkür edecek gerçekten çok insan var... Ev sahibimiz Lefkoşa Türk Belediyesi'ne tüm bürokrasiyi ortadan kaldırdıkları ve her şekilde bize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz... Başta Başkan Mehmet Harmancı ve Emine Özçınar olmak üzere tüm park bahçeler ekibi ve LTB Personeline sonsuz teşekkürler. Eğitmenlerimiz Nazım Kaşot, Mahmut Gücel ve Can Conkbayır'a özel teşekkürler... Ve bu güzel Cumartesi günü çocuk çoluk, genç, yaşlı zaman ayırıp gelip katılan tüm değerli katılımcılarımıza... Sonsuz teşekkürler... Sayenizde artık biliyoruz ki biz istersek gerçekten bir şeyler değişecek...”

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