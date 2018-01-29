

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesiyle ilgili taslak karar üzerindeki gayrı resmi görüşmelerini Cuma günü tamamladılar ve görev süresinin yenilenmesi üzerinde görüş birliğine vardılar. Bir sonraki aşama, 30 Ocak 2018’de, açık bir oturumda metnin kabul edilmesi olacak.



Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, herhangi bir üyeden herhangi bir görüş gelmemesi durumunda Pazartesi sabahı metnin ‘sonuçlandırıldığı’ düşünülecek. Metni sonuçlandırmadaki gecikmenin nedeninin, UNFICYP’in görevinin daha belirgenleştirilmesi için bir stratejik ifade istemesinden dolayı Amerika olduğu söyleniyor. Aynı kaynaklar sonunda Britanya versiyonunun kabul edildiği belirtiyorlar.



Taslak karar, UNFICYP’in geçen Aralık ve Ocak’taki raporundan Stratejik Görüş hazırlayan ve bir rapor halinde geçen Eylül’de yayınlanan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu üzerindeki raporunu dikkate alıyor, ayrıca Güvenlik Konseyi’ne İyi Niyet Misyonu’yla ilgili aporunu 15 Haziran’da, UNFICYP’inkini de 10 Temmuz, 2018’de sunması çağrısı yapıyor.



Kıbrıs’taki gelişmeler hakkında taslak kararda, liderle tarafından 11 Şubat 2014’ten bu yana yürütülen süreçteki ilerlemeden, kapsamlı ve sürekli bir anlaşmaya varılması için liderlerin ve müzakerecilerin çabalarından memnun olunduğu ifade ediliyor; Kıbrıs Konferansı’nın sonuçlarına değiniliyor ve taraflardan ve ilgili tüm katılımcılardan siyasi istekliliklerini ve Bİrleşmiş Milletler gözetiminde bir çözüm için taahhütlerini gözden geçirmeleri isteniyor.



Metinde ayrıca Güvenlik Konseyi’nin 2369 (2017) sayılı kararı hatırlatılıyor ve iki lidere şu çağrı yapılıyor:





(a) Özlü konularda yakınlaşma sağlama üzerinde daha fazla çalışmayı arkada bırakınız.



(b) Çalışmalarınızı, toplumlar arası temasları artırma ve Kıbrıslıların günlük yaşamlarını geliştirme hedefinde yoğunlaştırınız.



(c) Bir anlaşma sağlayabilmek için yakınlaşma üzerinde halkın mesajlarına ve ileriye yoğunlaşma dahil bir anlaşma sağlayabilmede müzakere için halk arasında ortam yaratınız, daha yapıcı ve uyumlu mesajlar veriniz. Metinde ayrıca liderlere başarılı bir süreci daha da olumsuz hale getirebilecek konuşmalardan kaçınmaları ve süreçte uygun şekilde sivil toplumun katılımını artırma çağrısı yapıldı.



Güvenlik Konseyi Genel Sekreterin istekliliğini de memnunlukla karşıladı; İyi Niyet Misyonunda taraflara yardımcı olmak için hazır olmduğu açıkamasına tam destek Verdi; Genel Sekreterin 28 Eylül 2017 raporunda belirttiği gibi gerekli siyasi istekilikle müzakerelere yeniden başlanması için ortak hareket etmeleri gerektiği kaydedildi.



Metinde, Genel Sekreterden bir anlaşma durumunda geçiş planı çalışmalarını sürdürmesi, tarafları birbirleriyle ve UNFICYP’le ve bu balamda Birleşmiş Milletler İyi Niyet misyonuyla bağlantı kurmada cesaretlendirmesi istendi.



Taslak kararda, Güvenlik Konseyi üyelerinin uluslararası toplumun tüm taraflara bir çözüm sağlamak için tam, esnek ve yapıcı bir şekilde çağrı yapmasının önemini vurguladıkları; Kıbrıs’la iglili geçen yıl yapılan Konferansın, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirtildiği gibi iki bölgeli, iki toplumlu bir federayon temelinde adil, kapsamlı ve dayanıklı bir anlaşmayla sonuçlanmadığını söyledikleri ve taraflardan böyle bir çözüm için taahhütlerini yinelemelerini istedikleri, Statükonun sürdürülebilir olmadığını söyledikleri ifade edildi.



Taslak kararda, Genel Sekreterin UNFICYP’in Stratejik Gözde Geçirilmesi’yle (S/2017/1008/ raporu memnunlukla karşılandı ve var olan kaynaklar içerisinde tavsiyelerin uygulanması uygun bulundu.



Bunun yanısıra taslak kararda, irtibat ve iki tarafın kişiden kişiye temas, istikrar ve sükuneti korumak dahil tüm taraflarla devreye girebilmesi, böylelikle bir anlaşma süreci içerisinde ilerlemeye neden olacak koşulların etkin katkısı için misyonun kapasitesinin artırılması gerektiğine destek verildi.



Taslak kararda son olarak iki tarafın aciliyet durumlarında temasa devam etmeleri UNFICYP’le istişare halinde ara bölgenin sınırlamaları ve Birleşmiş Milletler’in 1989’daki diplomatic muhtırası üzerinde, beklemede olan konularda erken anlaşmaya varılması görüşünden hareketle UNFICYP’in görevine saygı göstermeleri çağrısı yapıldı.

BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Temmuz’a kadar uzatan Güvenlik Konseyi karar taslağında, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına “fiili durumun kabul edilemez olduğunu teyit ederek, çözüm taahhütlerini yineleme” çağrısı yapıldığı haber verildi.



Taslakta ayrıca BM Genel Sekreteri’nin, ortak karar vermeleri halinde ve siyasi irade şartıyla müzakerelere yeniden başlamalarına yardımcı olmak için iyi niyet misyonunu, tarafların emrinde tutma iradesine tam destek belirtildiği de kaydedildi.

Fileleftheros’un haberine göre, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin geçen hafta boyunca gerçekleşen gayrı resmî istişarelerin ardından bir karar metni üzerinde anlaştığı ve beklenmedik bir şey olmaması halinde bu taslağı yarın onaylanması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, karar taslağının en dikkat çekici noktasının, BM Genel Sekreter Antonio Guterres’e BM Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili bir sonraki raporuyla birlikte 15 Haziran’a kadar iyi niyet misyonuyla ilgili raporunu da sunma çağrısı yapılması olduğuna vurgu yapıldı.

Crans Montana konferansından, Güvenlik Konseyi kararlarında ifade edildiği gibi, Kıbrıs sorununa sürekli, kapsamlı ve adil çözüm sonucu çıkmadığına vurgu yapılan karar taslağında, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına, “fiili durumun kabul edilemez olduğunu yinelemek suretiyle, böyle bir çözüm yönündeki taahhütlerini yineleme” çağrısı yapıldı.

Genel Sekreter’e çözüm konusunda, müzakerelerde kaydedilen ilerleme rehberliğinde ‘geçiş dönemi’ planlamasını sürdürmesi çağrısı yapılırken; iki taraf, hem de BM Barış Gücü, hem de Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu çerçevesinde bu yönde işbirliği yapmaya cesaretlendirildi.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıslı Türk ve Rum liderleri, ana konularda daha fazla yakınlaşma sağlanması için daha çok çalışma için çaba harcamaya, iki toplumlu temasları güçlendirme ve kişilerin gündelik yaşamlarını iyileştirilme için Teknik Komite çalışmalarının yoğunlaştırılmasına, çözüm bulunması hedefiyle müzakereler için genel havayı iyileştirmeye ve prosedürü zorlaştıracak söylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Karar taslağında, Genel Sekreter’in Barış Gücü’nün “stratejik gözden geçirilmesi” (personelinin azaltılması ve işleyişinde yapısal değişiklikler yapılması) önerisine katıldığına işaret eden Güvenlik Konseyi Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) çalışmalarını hızlandırma çağrısı yaptı.

“Ara bölgenin sınırlarının belirlenmesi gereğine” de işaret edilen taslakta, iki tarafa da BM Barış Gücü’nün yetkisine saygı ve askıdaki meselelerde kısa sürede anlaşmaya varma hedefiyle görüşme çağrısı yapıldı.