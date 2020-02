“DAHA SIKI TEDBİR ALINMALI”

Fehime ALASYA

Tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Corona Virüsü, ülkede de vatandaşı huzursuz etti, devletten daha fazla tedbir talebi öne çıktı.

Acil kriz masası oluşturulması gerektiğini savunan vatandaşlar, ülkede alınan tedbirleri yeterli bulmadı.

Özellikle ülkeye hava alanı, liman girişleri ve adanın her iki yanına geçişlerde biran önce çok sıkı tedbir alınması gerektiğini savunan vatandaşlar, korku ve endişesini dile getirdi.

Ülkedeki sağlık sektörünü işaret eden birçok vatandaş, “Hastanelerimiz zaten normal bakım için bile yeterli değil…” diyerek virüsün adaya gelmesinden duyduğu endişeyi anlattı.

Kulaktan duyma ve internet üzerinden takip edilen haberler ile bilgi sahibi olduğunu ifade eden vatandaşlar, yaşanan gelişmeleri dünya basınından takip ettiğini belirtti.

Haberlere yansıyan ölüm rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten vatandaşlar, sayının çok daha fazla olduğunu iddia etti.

Adaya girişlerde daha sıkı tedbirler alınması gerektiğine değinen vatandaşlar, yetkililerden kamuoyunu rahatlatacak kapsamlı açıklama talep etti.

Kimi vatandaşlar bu virüsün komplo teorisi olduğunu ve Amerika-Japonya arasındaki gerginlikten kaynaklandığını dile getirirken, kimileri de ilaç satışlarının arttırılması amacıyla otaya bilinçli olarak çıkarıldığını savundu.

Levent Tacel: “Ülkeye gelecek diye de korkuyoruz”

"Etraftan duyduğumuz kadarıyla bilgi alıyor ve internetten takip ediyorum. Bunlar beni endişeye sürüklüyor. Bizim ülkemizde de hava alanında önlem almışlar ama yeterli mi bilmiyorum.

Açıklamaların dünya çapındaki bilgileri de bence doğruyu yansıtmıyor. Gerçek ölü rakamlarını söylemiyorlar. Ülkeye gelecek diye de korkuyoruz."

Naim Özikizler: “Vatandaşları daha çok rahatlatmalılar”

“Devlet elindeki imkânlar ile önlem aldı. Sınır kapılarına yasak koydu, geçişleri durdurdu. Güneyde yaşayanlar veya turistler kuzeye geçemez. Bu konuda acil önlem merkezi kurup Meclis çalışma yapmalı, vatandaşları daha çok rahatlatmalılar.

Bu virüs gerçekten ortaya mı çıktı veya bir laboratuarda mı yapıldı bilemiyorum... Bunlar çok şüpheli.

Çin ve Japonya'da sağlıksız yemekler falan yendiği, yapıldığı da paylaşılıyor, bunlar ürkütücü. Bu Çin'e yapılmış ekonomik bir savaş da olabilir.”

Emine Erbaş: “Bence acil bir kriz masası oluşturulmalı”

"Dünyada alarm ilan edildi, çok kötü bir durum. Ülkeye giriş çıkışlar yasaklandı. Başımıza gelir diye korkuyoruz, her şekliyle yayılabilir, belli olmaz. Bence acil bir kriz masası oluşturulmalı. Türkiye'ye kadar geldi deniliyor, ne kadar doğru bilemiyoruz..."

Ergün Erdim: “Hastanelerimiz zaten normal bakım için bile yeterli değil…”

"Buraya da geleceğini düşünüyorum, önlem alınmalı. Zaten milyonlarca mikrop var… Ben ülkede hiçbir tedbir alındığına inanmıyorum. Bence en önemlisi sınır kapılarıdır. Ama virüs vücuda girip 15 gün sonra ortaya çıkıyormuş, sıkıntı bu... Hastanelerimiz zaten normal bakım için bile yeterli değil, bu durum karşısında hiçbir kurtuluşumuz olmaz diye düşünüyorum."

Lale Yaman: “Bana göre ilaç firmalarının düzenlediği bir teoridir”

"İlk başlarda gerçekten çok ürktük. Sonra anneannem hasta oldu, doktorunun açıklaması bizi çok rahatlattı. Bana göre ilaç firmalarının düzenlediği bir teoridir. Bence Çin ile başlayıp tüm dünyaya yayılan ekonomik bir savaştır. Ben yine de koruma açmalı şahsi olarak gerekli tedbirleri alıyorum ama bence ülkede genel olarak tedbir alınmadı. Olan tedbirler de bence göstermelik. Ercan’da alınan önlemler bence yeterli değil."

Aylin Özova: “Tedbir şart, ülkede yeteri kadar önlem alınmadı”

"Bence bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar daha çok etkileniyor. Dünyada hızla yayılıyor, buraya da gelecek diye endişelerimiz var. Tedbir şart, ülkede yeteri kadar önlem alınmadı. Haberleri internetler takip ediyoruz, ölü sayları bence çok daha fazladır."

Ayşe Beyaz: “Ülkeye her önüne geleni sokmamalılar”

Bence buraya da gelebilir, adamızda bin bir millet var, giriş çıkışları çok sıkı kontrol altına almaları gerek. Her isteyen istediği yoldan giriyor, gerek yasal gerek gayri yasal… Ülkeye her önüne geleni sokmamalılar. Haberler bence gerçeği yansıtmıyor, Fransa, Amerika her yerde görülmüş. Bu aslında bilinçli yapılan, ilaç ticareti, satışları için yapıldı."

Zafer Göktaş: “Özel karantina merkezleri oluşturulmalı, sanırım yapılıyor”

“Virüs buraya da gelir diye endişelerimiz var tabi. Tedbirler alınmaya başlandı ama yeterli mi bilemiyorum. Özel karantina merkezleri oluşturulmalı, sanırım yapılıyor. Yaşananları ve gelişmeleri dünya basınından takip ediyoruz ve gerçekten korkuyoruz.”

Türkan Çelik: “Zaten ülkede olan virüslerden bile korkuyorum”

“Bu haberler bizi korkutuyor. 7 aylık hamileyim ve zaten ülkede olan virüslerden bile korkuyorum. Türkiye’de de görüldüğü söyleniyor, orada görüldüyse çok geçmeden buraya da gelebilir. Gerekli tedbirler alınıp alınmadığını bilemiyorum, internetten haberleri takip ediyorum ve bunlar bile beni korkutuyor.

Gülşah Ay: “Acilen ciddi tedbirler alınmalı”

“Bence Çin’e olan tüm giriş çıkışlar kapatılmalı. Ne oradan çıkış olsun ne de oraya giriş. Nasıl ki çok hızlı hastane inşa ettiler, aynı hızla da çözüm üretmeliler. Bu yapılanlar bir komplo bile olabilir. Çin ve Amerika arasındaki gerginlik için bu yaşanıyor. Burada ise acilen ciddi tedbirler alınmalı. Alınan tedbirler bence yeterli değil.”

Ender Geçimli: “İlaç sektörü, satışlarını arttırmak için bu girişimi yapmış”

“Domuz gribi, kuş gribi derken yakın geçmişte de bu tarz olaylarla çok karşılaştık. Ama bence bu virüs çok daha fazla etkili, 3 Milyon kişiyi öldürmeyi hedefliyorlarmış, insanları bile isteye bu hale sokuyorlar. İlaç sektörü, satışlarını arttırmak için bu girişimi yapmış. Bunlara inansak bile yine de korkuyoruz. Bizim ülkemizde zaten hastanelerimiz, sağlık sektörü çok rayında çalışmıyor, böyle bir virüsle başa çıkılması çok güç olur.”