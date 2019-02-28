"DAHA ŞİDDETLİ TEPKİ VERECEĞİZ"

SAAT: 12.30

Hayvancılar oturma eylemi yaparak ercana giriş yolunu kesmek istedi, polis ise önlerinde duvar ördü.

Polis, araç evrakları tam olan üreticilerin eylem için araçlarını kullanabileceğini söyledi, üreticiler ise "Bizlere bunu neden daha önce söylemediniz? Köylerden çıkmaya çalışan üreticileri neden engellediniz? Bizler daha önce defalarca eylem yaptık, hiçbir zaman evrak kontrolü yapılmadı, bu şekilde engellenmedik" dedi.

Polis bu şekilde araçlarınızı kullanamazsınız dedi, Naimoğluları üreticlere "Çalıştırın tüm traktörleri" diye seslendi.

SAAT: 12.10

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Tarım Bakanı Sayın Şahali dün bir açıklama yaptı ve traktörlerin ruhsatının kontrol edildiğini söyledi. Bu doğru değildir. Bu bizi kısıtlamaya, durdurmaya yönelik yapılmış bir şeydir. Tarım Bakanı, üretimi üreticiden iyi bildiğini iddia ediyor. Madem öyle, gelip bizlerden bu çiftlikleri alın ve işi siz yapın." şeklinde açıklamada bulundu

Naimoğulları, ayrıca bugün sabahtan beri polisin sıkı yönetim yaptığını ve sütçülerin durdurup sorguladığını iddia etti

Naimoğulları, Tarım Bakanlığının çiftçileri, diğer üreticileri sindirdiğini iddia etti, aynısını hayvan yetiştiricilerine de yapmaya çalıştığını savundu.

Birlik Başkanı Naimoğluları, hayvancılara yapılan bu tarz tutumlardan dolayı 'utanç duyduğunu' kaydetti.

Naimoğulları, bu durumda hayvan üretimi ve yetiştiriciliği yapmanın mümkün olmadığını belirtti, "Bizler sinmeyeceğiz, birazdan arkadaşlarımızla karar vereceğiz, daha şiddetli tepki göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan, hayvancıların bankalara borcu olduğunu, artık hayatlarını karşılayamadıklarını dile getirerek, geçim sıkıntısı yaşadığını vurguladı.

Naimoğulları, bu aşamada ciddi eylemler yaparak tepki göstereceklerini bildirdi, "Sakın köylere gelmesinler, bizlere yaşatılanı ödeteceğiz, her noktada eylem yapacağız" dedi.

Naimoğulları, Tarım Bakanlığının reform adı altında üreticilerin önünü kesmeye yönelik uygulamalarda bulunduğunu savundu, "Söylenen her şeyi kabul ettikçe bizleri daha da kıstırmaya çalıştılar" diye konuştu.

Başkan, köylerin gezilerek hayvancıların ne imkanlarda yaşadığının görülmesini dile getirdi, üreticilerin kısıtlı şartlarla hayatını sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

Arpaya, mazota ve elektriğe gelen zamları eleştiren Naimoğulları, "Üretici nasıl ayakta kalsın?" sorusunu yöneltti.

Başkan eylemin hak olduğunun altını çizerek, "Eylemin engellenmesinin faşistlik olduğunu" ifade etti.

Naimoğulları, "Kimse hayvancılar uçağa giden yolcuların önünü kesti sanmasın. Bizlere polis engel oldu, bizi burada durdurdu" şeklinde konuştu, bunun üstüne ise bazı polislerden tepki geldi. Polisler, "Bizler de emir kuluyuz" diye söylemlerde bulundu.0

Naimoğulları sözlerini "Birazdan ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ancak yine engellenirsek, kimsenin beklemediği zaman ve yerlerde birden gelip eylem yapacağız" diyerek sonlandırdı, hayvancıların eylemden asla vazgeçmeyeceğini kaydetti.

SAAT: 11.00

Ercan Havaalanı’nda eylemlerini sürdüren Hayvan üreticileri arasında tartışmalar yaşanıyor. Üreticiler Tarım Bakanı Erkurt Şahali’nin 1 saat içerisinde yanlarında gitmemesi durumunda traktörlerle bakanlığa gitmeyi kararlaştırdı. Eylem yerinde zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin üreticilere verilen desteğin yetersiz olmasını, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla dün başlattığı araçlı eylem, bugün de Ercan Havalimanı çemberinde devam ediyor.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, birliğin dün başlattığı eylemi bugün de sürdüreceğini belirterek, eylemin gidişatına birlik üyeleriyle yapılacak toplantının ardından karar vereceklerini söyledi.

TAK muhabirine eylem ile ilgili bilgi veren Naimoğulları, şu anda eylem yerinde 100 civarında traktör ve iş aracı bulunduğunu belirterek, polisin burada daha fazla aracın toplanmasını engellemek için tüm yolları kestiğini kaydetti.

Naimoğulları, “Polis köy çıkışlarını, anayolları, kavşakları hatta toprak yolları bile kesti. ‘Evraklar eksik’ deniyor ama bu birkaç araç dışında doğru bir bilgi değil, buraya daha birçok araç gelecekti ama toprak yolları bile kestiler. Polis, eylemin boyutunu artırmamak için üreticiyi sindirmeye çalışıyor” dedi.

Araçlarıyla Lefkoşa’ya gelerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önünde eylem yapmak isteyen hayvan üreticileri dün polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle Lefkoşa’ya gelemeyince eylem Ercan Havalimanı çemberine kaydırılmıştı.

Eylem nedeniyle dün Ercan’a giriş çıkışlar bir süre aksamış, yolcular terminale yürüyerek girmek zorunda kalmıştı.(tak)