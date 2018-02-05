“Daha Neler Olacak” AKM’de sahnelenecek

Mektep Kültür Sanat Derneği (MEKSAD) Denyalı Ömer Şehir Tiyatrosu’nun “Daha Neler Olacak” isimli tek perdelik tiyatro oyunu, cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre senaryosunu Hüseyin Tunçerler’in yazdığı, yönetmenliğini ise Melek Tunçerler’in üstlendiği oyun, saat 19.30’da başlayacak.

Oyunda Yasemin Karapekmez, Ömür Tunçerler, Vedia Karahan, Gülsen Tunçerler, İzlen Yılşen Zeden, Melek Tunçerler, Mehmet Ormanlı ve Hüseyin Tunçerler rol alıyor.

Oyunu izlemek isteyenlerin 0533 859 5523 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yapabilir ve daha detaylı bilgi alabileceği belirtildi.