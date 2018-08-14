DAHA NE KADAR BEDEL ÖDEYECEK KIBRISLI?

Hayatta zorluklar vardır. Dünyanın her yerinde bir bedeli vardır yaşamanın. Oysa aslında yaşamak bir haktır. Soluk almak değil sadece. İnsanca yaşamak en temel insan haktır.

Gittikçe vahşileşen kapitalizm sayesinde insanca yaşamanın anlamı unutulmaya yüz tuttu. Artık ‘karın tokluğu’na yaşamlar var çoğunlukla…

Bir lokma ekmek, biraz oksijen, biraz da uyku… Gerisi sürekli iş…

Eğlenme, sanat, kültür, spor, lüks yaşamın zerresi yok.

Dünyada milyarlarca emekçinin yaşam şekli bu maalesef…

Buna mukabil, kimileri de semirdikçe semiriyor, zenginliğine zenginlik katıyor.

Aynı gökyüzü altında…

Dünyanın gidişatı böyle…

Yaşamın bedeli çok ağırlaştı.

* * *

Dünyada bedeli ağırlaştı yaşamın ama Kıbrıs’ta yaşamanın başka bedelleri de var.

Ekstradan bunu da ödüyor insanlar Kıbrıs’ta…

Bitmeyen bir bedel bu…

Daha doğrusu biri bitmeden bir yenisi başlıyor.

Neler çekti bu Kıbrıslı, bir kendisi bilir bir de kendisi…

Başkası bilmez.

Bilemez.

Herkes sanır ki adada yaşamak kolaydır.

Güneş bol…

Deniz masmavi…

İklim yumuşak, tatlı…

Dağ, bayır, orman…

Keyfini çıkar adanın…

* * *

Ada güzel, iklim harika evet…

Lakin bir de Kıbrıslı’ya sorun siz, nasıl akıp gidiyor yaşam diye…

Hele de Kıbrıslı Türklere…

Kaç defa göç yaşadı bu toplum?

Savaşlar, çatışmalar… Sürekli bir fasariya…

Şehitler, kayıplar, gaziler…

Kan, gözyaşı, acı…

Ve göç…

Ve her daim belirsizlik…

Yarın ne olacak, kimse bilemedi.

* * *

Çok kaybetti bu toplum.

Evini kaybetti savaşta, köyünü kaybetti…

Anılarını bıraktı, başka yerlere göçtü.

Anılar değildi geride kalan sadece… Mal varlığı da kaldı bırakılan yerde…

Doğduğu topraklarda ölemedi insanlar…

Nesi var nesi yok bıraktı.

Başkasının malına ‘mal’ diyemedi.

Ganimetçiler semirdi, halk yine kaybetti.

Yetmedi, bankadaki paraları talan edildi, bir gecede 36 TL’ye endekslenen insanlar mahvoldu.

Yetmedi, yüzde 100’lerin üzerinde devalüasyonlar yaşandı.

Yetmedi, bankalar batırıldı, insanlar bankadaki paralarıyla bir kez daha rezil oldu.

Her birkaç yılda bir ‘ekonomik paket’ler gündeme geldi.

Ne krizlerin sonu geldi, ne kemer sıkmanın…

Sürekli ‘bedel’ ödüyor Kıbrıslı…

Ne zaman ödenmiş olacak o ‘bedel’ acaba?