“Daha mutlu olabileceğim bir işi yapmayı seçtim”

Genç girişimci Halil Musalar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden okudu. Bir yıl kadar elektrik proje çizimi yaptıktan sonra, 2013-2019 yılları arasında özel bir teknoloji şirketinde IT bölümünde yazılım alanında farklı görevlerde de yer aldı.

Musalar, işinden memnun kalmadığını fark ettiğini söyleyerek, “Bu 6 yıl süre zarfında kurumsal hayatın ve çalıştığım ortamın beni mutsuz etmeye başladığını fark edince kendimi daha iyi ifade edebileceğim ve mutlu olacağım aile mesleğim olan Mermercilik sektörüne işe başladım” diyor.

Ailesinin Boğaztepe Mermer’i 1982’de kurduğunu ve üretime o yılda başladıklarını belirten Musalar, üretime ilk olarak Boğaztepe’de küçük bir atölye olarak başladıklarını anlatıyor.

“2000’li yılların başlarına kadar Mozaik üretimi yapmıştık, müşterin değişen talep ve istekleri doğrultusunda… Şu an ana kolumuz olan Doğal Mermer ve Granit imalatı yapıyoruz. İskele Sanayi bölgesine taşındık” şeklinde konuşuyor.

Üretimin modern ve çevre dostu olmasına çok önem verdiğini kaydeden Musalar, elektrik ihtiyaçlarını güneş panellerinin sağladığını belirtiyor.

“Makinelerimizde kesim ve cila işlerinde kullanmış olduğumuz suyu geri dönüşüm olarak tekrar kullanıyoruz” diyor.



“Mermer işçiliği emek, özveri, titizlik ve dikkat isteyen meşakkatli bir iştir”

Musalar, işini çok severek yaptığını ve kendine bu konuda güvendiğini söyleyerek, “Türkiye, Çin, Hindistan, İtalya ve İspanya’dan ithalat yapıyoruz. İskele Bölgesinde olmamıza rağmen adanın her yerine hizmet sağlıyoruz. Karpaz bölgesi, Güzelyurt, Lefkoşa, Mağusa ve Girne... Mermerin geçtiği ve hayalini edebileceğiniz her üründe biz varız. Mermer işçiliği emek, özveri, titizlik ve dikkat isteyen meşakkatli bir iştir. Yapmış olduğumuz iş zaman zaman pahada ağır olarak görülebildiği kadar yükte de ağır bir iştir. Taşı kaldırmanın bile bir tekniği vardır. Dışarıdan bakan birinin önemsemediği hatalı bir uygulamada hem çalışan kişi kendine zarar verebilir hem de üretilen ürüne zarar verebilir… Bu nedenle işi severek yapmak çok önemlidir” diye konuşuyor.

