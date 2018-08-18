“Daha iyisi için çalışacağız”

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş, başarılı geçen bir sezonun ardından elde edilen başarıları düzenledikleri basın toplantısında anlattı. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 24’üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda elde edilen 4x100 metre ikinciliğinde önemli pay sahibi olan Hekimoğlu ve Keleş başarılarını Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda düzenledikleri basın toplantısında başarının paydaşları ile birlikte aktardı.

Samani: “Neler yapılabileceğini gösterdiler”

Basın toplantısı KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani’nin açılış konuşması ile başladı. Samani, ülke gençliğine doğru yatırım yapıldığı zaman bir Kıbrıslı Türk gencin nasıl Avrupa arenasında başarılı olduğunu söyledi. Elde edilen başarının gurur kaynağı olduğunu belirten Samani, sözü Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na verdi.

Değirmencioğlu: “Desteğimiz devam edecek”

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı konuşmada büyük gurur duyduğunu belirtirken Yiğitcan Hekimoğlu ve Celal Keleş’in ülke gençlerinin ve antrenörlerinin uluslararası alanda neler yapabileceğini gösterdiğini ifade etti. Zorlu bir çalışmanın örneği olan bu başarıda katkı koyan herkese teşekkür eden Değirmencioğlu, Spor Dairesi olarak tam destek vermeye devam edeceklerinin sözünü vererek konuşmasını tamamladı.

KELEŞ: “BAŞARININ PAYDAŞLARININ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”… Celal Keleş: “Bugüne gelmemizde yanımızda olan, başarının paydaşlarının önemi çok büyük. Beyinlerdeki sınırlar aşıldığı zaman televizyonlarda izlenen sporcularla Kıbrıslı Türk sporcular yarışabilecek durumdadır. Buna her zaman inandık.

Keleş başarının paydaşlarını tanıttı

Yiğitcan Hekimoğlu’nun antrenörü Celal Keleş sözü alarak başarıda pay sahibi olan isimleri basın toplantısında tanıttı ve onlara söz vererek teşekkür etti. Keleş, elde edilen başarıyı spor basınının ülkeye yansıtabileceği en güzel şekilde yansıttığını ifade ederek teşekkür ederken bunun kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Keleş, Berkiye Kırmızıgil’in bilimsel anlamda, Doktor Nevzat Denerel’in spordaki sakatlık riski konusunda kendilerine çok ciddi katkı koyduğunu söyledi. Acapulco Ocean Spa’dan ciddi katkı aldıklarını belirten Keleş, Erduran Laboratuvarları’nın da uzun yıllardır yanlarında olduğunu belirtti.

Akpınar: “Her zaman yanınızda olacağız”

Maddi ve eğitim anlamında Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) çok ciddi katkıları olduğunu belirten Celal Keleş, Serhat Akpınar önderliğinde büyük destek gördüklerini belirterek sözü her zaman yanlarında olan Türkay Akpınar’a verdi. Akpınar yaptığı konuşmada güzel bir başarı elde edildiğini, GAÜ olarak Yiğitcan ve Keleş ile gurur duyduklarını belirtirken “Her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Keleş: “Buna her zaman inandık”

Sözlerine devam eden Celal Keleş, Türkiye 4x100 metre takımının elde ettiği dereceyi ‘İnanılmaz’ olarak nitelendirdi. Avrupa’da 37.98’lik derecenin en iyi 4x100 metre branşında 3’üncü derece olduğunu, dünyada da en iyi 11’inci derece olduğunu belirten Keleş, kazanılan madalyanın kendilerine gurur ve mutluluk verdiğini ifade etti. Keleş beyinlerdeki sınırların aşıldığı zaman televizyonlarda izlenen sporcularla yarışabilecek durumda olduklarını belirtirken, buna her zaman inandıklarını sözlerine ekledi.

HEKİMOĞLU: “DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”… Yiğitcan Hekimoğlu: “Ülkemiz olanakları ile oralara gidildiği zaman anlatılmak, ispatlamak çok güzel. Bu madalya için binlerce insan çalışıyor. İlerleyen yıllarda daha çok çalışarak daha büyük başarılara imza atmak için çalışacağız”

Hekimoğlu: “2016 olimpiyatları sonrası bunu başarabileceğimizi söyledik”

Türkiye 4x100 metre takımı ile tarihi bir başarıya imza atan isimlerin başında gelen ülkemiz elit atleti Yiğitcan Hekimoğlu ise geçtiğimiz yıl Dünya Atletizm Şampiyonası sonrasında düzenlenen basın toplantısına atıfta bulunarak bugün yine aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Hekimoğlu bu hayal için çok çalıştıklarını ve başardıklarını dile getirirken “Kimine göre hayaldi, ama 2016 olimpiyatlarından sonra bunu başarabileceğimizi her zaman söyledik” dedi.

“Bu madalya için binlerce insan çalışıyor”

Söylemenin kolay olduğunu, bu organizasyonlarda bulunmanın ve Kıbrıs’tan geldiklerini bilmelerinin altını çizen Hekimoğlu, bu konuda kendisine saygı duyulmasının önemine değindi. “Ülkemiz olanakları ile oralara gidildiği zaman anlatılmak, ispatlamak çok güzel” diyen Yiğitcan, bu başarıyı Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

“Bu madalya için binlerce insan çalışıyor” diyen Yiğitcan Hekimoğlu, ilerleyen yıllarda daha çok çalışarak daha büyük başarılara imza atmak ve daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını belirtti. Hekimoğlu ve Keleş daha sonra organizasyonda yaşadıklarını ve deneyimlerini basın toplantısına katılanlarla paylaştılar.