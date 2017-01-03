“Daha iyi olacağız”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de devre arasına bir maç eksiği ile beşinci sırada giren Doğan Türk Birliği, eksik maçı olan Gençlik Gücü karşılaşmasını kazandığı takdirde ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayacak. Bu durum karşısında ikinci yarı hazırlık kampını Antalya’da yapacak olan Girne ekibi, hazırlıklarını tamamlayıp adaya döndükten sonra 21 Ocak’ta erteleme karşılaşmasını oynayacak.

İlk yarı performansı olarak takımından son derece memnun olduğunun altını çizen Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, “Daha iyi yerlerde olabilirdik ancak buna ne ben, ne de oyuncularım engel oldu. Sadece hakemlerin sezon içerisinde çeşitli maçlarda yapmış oldukları hatalar oldu” dedi.

Piskobulu, “Lig bitti gibi görünse de henüz bitmedi”

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, ilk yarıyı değerlendirirken, takımının 14 maçlık periyotta ortaya koymuş olduğu performanstan son derece memnun olduğunu söyledi. Piskobulu yaptığı açıklamada ligde lider Yenicami ile en yakın takipçisinin arasında dokuz puan fark olduğunu, bu farkın kapanması zor gibi görünse de kapanmayacak bir fark olmadığını belirtti. Piskobulu, önümüzdeki Pazartesi günü ikinci yarı hazırlık kampı için takımın Antalya’ya gideceğini, dönüşü ile birlikte eksik olan Gençlik Gücü maçını kazanmak için oynayacaklarını söyledi. Piskobulu, “Bir maç eksiğimize rağmen takım olarak ligde iyi bir performans sergilediğimize inanıyorum. Eksik maçımızı da kazanıp ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayacağız ve asıl lig o zaman başlayacak” dedi.

“Hakem hataları ilk yarıya damgasını vurdu”

“Saha içerisinde sen ne kadar istersen iyi oyna, istediğin kadar çalış çabala, hakem arkadaşlar gelir bir düdük çalar o an da seni bitirir” açıklamasını yapan kulüp başkanı Bayar Piskobulu, “İlk yarıda birçok maça hakem hataları damgasını vurdu. Ben inanıyorum ki bu hakem hataları yaşanmamış olsaydı, Yenicami şu an yukarıda yalnız kalmayacaktı” dedi. Bayar Piskobulu, “Yenicami ile oynuyoruz ve karşılaşma 1-1 devam ederken dakika 70-75’te penaltı kazanıyorum ancak hakem çalmıyor. Belki de penaltı atışını gole çevireceğim ve maçı 2-1 kazanıp haneme üç puan yazdıracağım. Eksik maçımı da kazanırsam liderle aramdaki puan farkı üç olacaktı” dedi. Piskobulu ikinci devrede bu haftaları yaşamadan sezonun güzel tamamlanması temennisinde bulundu.