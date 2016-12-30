Halit Dağ

K-Pet 1. Lig kırmızı grup ekiplerinden Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç ilk devreyi YENİDÜZEN'e değerlendirdi. İlk devreyi 13 puanla 4. sırada tamamlayan başkent temsilcisinin genç teknik adamı sözlerine 'Bizim için kötü başlayan ama olumlu ve güzel biten bir devre oldu. Ligin üçüncü haftasından sonra giderek yükselen bir performansla oynadık ve oyun kalitemizin haftalar geçtikçe arttığını söyleyebilirim. Sahadaki oyunumuzun karşılığını puan olarak alamadık diye düşünüyorum. Bazı maçlarda basit hatalar yapmasak 4-5 puan daha alabilirdik. En azından son haftalardaki çıkışla sıralamada kendimize iyi bir yer bulduk. Oyuncularımın ilk devredeki saha içi ve saha dışındaki performansından genelde memnunum. 2’nci devre aynı ciddiyet ve çalışmayı göstererek daha da iyi bir Göçmenköy izlettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bir transfer yapabiliriz”

Transfer konusuna da değinen Aktunç, takım kadrosunda yetenekli ve karakterli oyuncularının olduğunu söyledi. Öncelikli hedeflerinin takımdaki mevcut kadroyu korumak olduğunu belirten genç teknik adam, maddi imkanlara uygun 1 transfer yapabileceklerini ifade etti. Aktunç, transfer yapamazlarsa yollarına mevcut oyuncularla devam edeceklerini sözlerine ekledi.