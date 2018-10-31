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"Daha iyi bir gelecek hak ediyoruz"
"Daha iyi bir gelecek hak ediyoruz"
UniteCyprusNow : Çok dilliyiz, hepimiz Kıbrıslıyız
UniteCyprusNow grubu Kıbrıs'ta barış istencini 3 dilde hazırladığı video ile ortaya koydu.
31 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
İzlenme: 392
Etiketler :
UCN
,
UniteCyprusNow
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