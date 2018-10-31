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"Daha iyi bir gelecek hak ediyoruz"

UniteCyprusNow : Çok dilliyiz, hepimiz Kıbrıslıyız

UniteCyprusNow grubu Kıbrıs'ta barış istencini 3 dilde hazırladığı video ile ortaya koydu. 

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