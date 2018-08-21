“Daha fazla üreterek toplumsal refahı artırmalıyız”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, ekonomik olarak zor zamanlardan geçerken değerlere sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

KTSO Başkanı Candan Avunduk, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde, aile ve sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirmek ve değerlerimize sahip çıkmamız önemlidir” dedi.

Bayramlarda yoksullara yardımı unutmamak gerektiğini ifade eden Avunduk, “Zorluklar, kenetlenerek ve beraberce hareket edildiğinde daha katlanabilir ve aşılabilir olacaktır. Hep birlikte daha fazla üreterek, daha fazla istihdam sağlayarak ve daha fazla ihracat yaparak, ülkemizi kalkındırmak ve toplumsal refahı artırmamız gerekmektedir. Sanayi Odası, devletimizle, ülkemiz üreticisi ve ihracatçısıyla birlik içerisinde bu amaçlar doğrultusunda yorulmadan çalışmaya ve uğraşmaya hazırdır” dedi.

Avunduk, mesajında, halkın ve İslam camiasının bayramını kutladı.