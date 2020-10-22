Dağyolu’nda korkutan kaza: 2 yaralı

Girne – Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bugün saat 16.30 sıralarında NP 433 plakalı solan aracı ile Değirmenlik istikametine doğru seyreden 31 yaşındaki Kemal Mullaoğlu sola meyilli viraja geldiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu, aynı anda karşı istikametten gelen 55 yaşındaki Yusuf Elgün yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu iki sürücü de yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTO BRT