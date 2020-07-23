Dağyolu'nda kaza

Girne-Değirmenlik dağ yolunda kaza meydana geldi. Alevkayası kavşağında gerçekleşen kazada, Hüseyin Gezmen aracının kontrolünü kaybederek yoldan çıktı, kayalıklara çarptı

Polisten verilen bilgiye göre saat 21:45 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, 37 yaşındaki Hüseyin Gezmen yönetimindeki GU 701 plakalı jeep araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Alevkayası kavşağına yaklaştığı sırada gidişine göre sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak kayalıklara çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor.



Kaynak: Halkın Sesi