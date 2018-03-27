Dağyolu’nda feci kaza
Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda Tüfekçi Ltd’e ait iş aracı devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.
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Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda faciadan dönüldü, 3 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 10.30’da meydana geldi.
Değirmenlik istikametine doğru seyreden Tüfekçi Ltd’e ait Kartal Taşkal yönetimindeki HG 086 plakalı iş aracı (beton dökme pompası), sağa meyilli viraja geldiği zaman, aracın kontrolünü kaybederek, yolun solundan çıktı, bankete devrildi.
Kaza sonucu yaralanan Harun Yaltılıgil (E:19) Kartal Taşkal ve Muhammed İmdat (E26) ambulansla, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, bölgede…
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, DAĞ YOLU
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