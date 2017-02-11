Lapta bölgesinde dağlık alanda gezi yaptıkları sırada kaybolan 14 yaşındaki Artem KAZAKOF ve Simon SİMENEN, dün gece ekipler tarafından kurtarıldı.

Korku dolu anlar yaşayan Rus gençleri kurtarmak için, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın yanı sıra polis ekipleri ve askeri yetkililer de seferber oldu.

Sosyal medya aracılığıyla da yardım çağrısı yapılan olay sonrasında her iki genç saat 22.30 sıralarında “Derin Argacı” diye bilinen mevkiide bulunarak kurtarıldı.

Dağ gezisi sırasında Artem KAZAKOF, ayağının kayması sonucu yaklaşık on beş metreden düşerek yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunan her iki genç de sağlık kontrolü için Girne Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tedavilerinin ardından Simon SİMENEN taburcu edildiği, Artem KAZAKOF’un ise Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.