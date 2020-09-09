Dağlı’dan online sigorta adımı

“Dağlı Sigorta, Kıbrıs’ta ilk kez dünya devleri tarafından kullanılan teknolojik bir uygulamayı müşterilerinin hizmetine sunuyor” diyen Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı, Kıbrıs’taki sigortacılık sektöründe bir ilke daha imza attıklarını belirtti.



Ersan Dağlı yaptığı açıklamada, “Dağlı Sigorta’nın geniş bilgi teknolojileri ekibinin dünya standartlarını temel alan teknoloji ile geliştirdiği yeni uygulaması sayesinde, artık 24 saat süresince istediğiniz yerden aracınızın zorunlu trafik poliçesini online olarak Dağlı Sigorta’dan yapmak mümkün olacaktır” diye konuştu.

Dağlı ayrıca şu bilgileri verdi:



“Kıbrıs’ta ilk kez Dağlı Sigorta’da verilmeye başlanan bu kapsamlı geliştirme sürecinde şirket yönetim ve uygulama ekibi kadrosuna ek olarak bu projede Websure Software LTD. ortakları Birol Betoncu ve Orçun Güzen, Nunufy şirketinden Hasan Atbinici, Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Limited Direktörü Burak Erin, Cypdes Factory Advertising’den Selma Gürani, ve Mancınık Multimedya İçerik Editörü Mesut Güngör, geliştirilen sistemin Kıbrıs altyapısına uygun şekilde hazırlanabilmesi için Sigortacılık Teknolojileri, Süreç İyileştirme, Sigorta Bilgi Merkezi Entegrasyon ve Ödeme Sistemleri Entegrasyon ekibi ile birlikte çalışmışlardır.

Günün 24 saati istediğiniz her yerden www.daglisigorta.com adresini ziyaret edebilir, zorunlu trafik poliçenizi online olarak canlı şekilde oluşturabilir veya fiyat teklifi alabilirsiniz.”