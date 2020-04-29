Dağlı Sigorta tam dijital dönemi başlatıyor
Dağlı Sigorta www.daglisigorta.com internet sitesi üzerinden tam dijital döneme başlıyor.
Dağlı Sigorta www.daglisigorta.com internet sitesi üzerinden tam dijital döneme başlıyor.
Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı yaptığı açıklamada “Covid-19 sonrası içinden geçtiğimiz dönem gösterdi ki dijitalleşme bir tercih olmaktan çıkmış çağımızın ve Covid-19 sonrasının kaçınılmaz bir gerekliliği olmuştur” ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle:
“Dağlı Sigorta olarak son 2 yıldır Dijital Sigortacılığa yönelik hazırlığımızı ve uyum çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Kamuoyu ve tüm sigortalılarımız bunu en yakından takip ve takdir etmekte, bu sistemi uygulayarak da kolaylıklar yaşamaktadır. Covid-19 sonrası içinden geçtiğimiz dönem gösterdi ki dijitalleşme bir tercih olmaktan çıkmış çağımızın ve Covid-19 sonrasının kaçınılmaz bir gerekliliği olmuştur.
Biz Dağlı Sigorta Limited olarak bu süreçten önemli derslerle çıkıyoruz. 4 Mayıs 2020 sonrası iş modellememize önemli değişikliklerle başlıyoruz. Çok daha çevik, çok daha hızlı karar alan, çok daha fazla dijital uygulamalar sunan, çok daha fazla çalışan ve hasar ödeyen bir Dağlı Sigorta olarak sigortalılarımızın karşısına çıkacağız.
Yenilenen ve cep telefonları ile de uyumlu çalışan www.daglisigorta.com sitemizden sadece kimlik kartı bilgisi, satın alınan ürün bilgisi ve poliçe numarası girilmek suretiyle ödeme yapabilecek. Bu uygulama Covid-19 sonrasının en yeni dijital uygulaması olacaktır. Bu yönde ilk ve tek sigorta şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz.
Bir başka önemli dijital atılımımız ise, Mayıs ayı sonundan itibaren artık sigortalılarımız Sigorta Poliçelerini evde otururken veya iş yerlerininden yapabilmeye başlayacaktır. Hasarları için ise yine uzaktan erişimle dökümanlar şirketimize ulaştırılacaktır. Bu müjdeleri 4 Mayıs’a giderken sizlerle mutluluk ve gururla paylaşmayı, Dağlı Sigorta Limited’in yeni vitriniyle sizleri tanıştırmayı istedim. Tüm yönetim ve çalışma arkadaşlarımız ile çok heyecanlıyız. Çok iyi işler çıkardık bu dönemde. Bu vesileyle de işlerinize dönerken “bilim kurullarının” tavsiyelerine bağlı kalacağınıza inanarak hepimize bu yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim. Lütfen dışarıya çıkarken sosyal mesafe kuralına bağlı kalıp maske ve eldiven kullanmayı ihmal etmeyin. Birlikte sağlıklı günler dileğimle hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Bilim Kurulumuza, Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine, tüm sağlık çalışanlarımıza ve emniyet güçlerimize takdir ve teşekkürlerimizi gönderiyorum.