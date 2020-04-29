Dağlı Sigorta tam dijital dönemi başlatıyor

Dağlı Sigorta www.daglisigorta.com internet sitesi üzerinden tam dijital döneme başlıyor.

Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı yaptığı açıklamada “Covid-19 sonrası içinden geçtiğimiz dönem gösterdi ki dijitalleşme bir tercih olmaktan çıkmış çağımızın ve Covid-19 sonrasının kaçınılmaz bir gerekliliği olmuştur” ifadelerini kullandı.