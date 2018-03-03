Dağ Yolu’nda kaza

Bu sabahın erken saatlerinde Girne-Değirmenlik Anayolu’nda meydana gelen kazada, 39 yaşındaki Kifah Bayrakçı, yönetimindeki JF 044 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprak sete çarptı.

Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 yolcunun, kontrol amaçlı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikleri öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide şu ifadelere yer verildi:

“3.3.2018 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 15-16'ıncı km'leri arasında, Kifah Bayrakçı (E-39), yönetimindeki JF 044 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak toprak sete çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 yolcu kontrol amaçlı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sağlık kontrolünden geçmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.”

Fotoğraf: Sosyal medya