Değirmenlik-Girne dağ yolunda bir ‘tehlikeye davetiye’ görüntüsü! Bu yolda yaşanan acı trafik kazasının izleri henüz silinmeden, öğrenci otobüsünün topluma yaşattığı trajedi unutulmadan, tedbirsizlik yine gündemde! “Ha devrildi ha devrilecek” denen bu taşımacılık anlayışı, duyarlı YENİDÜZEN okurları tarafından görüntülendi. Bir RESMİ HİZMET ARACI… Bu kadar büyük bir aracı küçük bir çekiciyle taşımak, trafik yol güvenliği için uygun mu? Dağ yolunda bu “taşımacılık yöntemi” sağlık mı? Yanıtı, uzmanlara ve sorumlulara bırakıyoruz!