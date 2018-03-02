Dağ Yolu’na yeni uygulama!

Gündüz (09.00-19.00) ‘salon araçlar’, gece ise (19.00-09.00) ‘ağır vasıtalar’ Dağ Yolu’nu kullanmaktan men edildi. Yani yolu gündüz ağır araçlar, gece salon araçlar kullanacak.

2 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan resmi kararla, 5 Mart tarihinden itibaren, Değirmenlik Dağ Yolu’nun gündüz saatlerinde ‘salon araçların’ kullanımına, gece ise ‘ağır vasıtalara’ yasaklandığı açıklandı.

Resmi Gazete’de açıklanan iki ayrı bildiride, salon araçlar ve ağır iş araçlarının Değirmenlik Dağ Yolu’nun kullanımıyla ilgili sınırlama getirildiği görüldü.

Açıklamada, 5 Mart tarihinden itibaren, 9 yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların 09:00-19:00 saatleri arasında Dağ Yolu’nu kullanmaktan men edildiği belirtilirken, 5 Bin Kilo’dan ağır iş araçlarının 19.00-09.00 saatleri arasında bu yolda seyretmeleri yasaklandı.