Dağ Yolu trafiği bugün normale dönüyor
Dağ Yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik yolunda trafik bugün sabahtan itibaren normale dönüyor.
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Dağ Yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik yolunda trafik bugün sabahtan itibaren normale dönüyor.
Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından derlenen bilgilere göre, bakım onarım çalışmalarının bugün tamamlanmasıyla bu yolda 5 Mart’tan itibaren uygulanan süreli kullanım programı da sona erdi.
Yoldaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle gündüz saatlerinde salon, gece de ağır araçların bu yolu kullanmaları yasaklanmıştı.
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