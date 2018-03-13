Dağ Yolu trafiği bugün normale dönüyor

Dağ Yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik yolunda trafik bugün sabahtan itibaren normale dönüyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından derlenen bilgilere göre, bakım onarım çalışmalarının bugün tamamlanmasıyla bu yolda 5 Mart’tan itibaren uygulanan süreli kullanım programı da sona erdi.

Yoldaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle gündüz saatlerinde salon, gece de ağır araçların bu yolu kullanmaları yasaklanmıştı.