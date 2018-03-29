“Dağ Denize Kavuştu” çocuklar için sahne aldı

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında dün KT Devlet Tiyatrosu’nun “Dağ Denize Kavuştu”adlı çocuk oyunu sahnelendi. Oyun minik tiyatro severler tarafından oldukça beğenildi. Oyunun konusu yanlış inançlarla, korkularla beslenen bir düşmanlığın ayırdığı iki köye barışı getirmek için çabalayan çocukların serüvenlerini anlatıyor.

Oyuna, Çatalköy ilkokulu, Doğa İnternational Schools ve Esentepe ilkokulu’ndan minik izleyiciler katıldı. Oyunun sonunda Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik Oyunculara gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür edip, çiçek ve plaket takdim etti.