Dağ başını ‘kompay’ almış!

Ülkeye “kompay sürücüsü” ya da “tamircisi” getirilmesi neden çoğunluğun tuhafına gitti?

* * *

Garson, aşçı, kalıpçı, fırıncı getirilmesi niye yadırganmıyor örneğin

Berber, boyacı, bahçıvan getirilmesi niçin sorgulanmıyor?

Hatta “narenciyeyi kesecek kimse mi kalmadı memlekette” diye sorulabilir mesela!

Kalmadı ya!

Yaşlılarımıza bakacak çocuklar bile ortadan kayboluyor birer birer…

Türkmenler gelmese ailelerin çoğu bu yüzden küsecek...

“Mal” ya da “miras” kavgasından küsmeden evvel!

* * *

Kompay yani biçerdöver sürücüsü senede bir, hadi bilemedin iki ay iş yapar.

Öyle kalıcı meslek değildir.

Oysa bizim ülkemizde böyle işleri yapanların çoğu memurdur.

Polistir, gardiyandır, öğretmendir, itfaiyecidir.

Böyledir!

Bilmez misiniz bunu?

Hele 24 saat iş, 48 saat istirahat gibi “özel mesailer” tam da buna hizmet eder.

Ama örneğin birisi dese ki “bu mesaileri gözden geçirelim” kıyamet kopar!

Herkes birbirinin yüzüne bakarak bir “yalanı” ortada dönüştürür ve güya uykusuz bir gecenin ardından vücudun mutlaka dinlenmeye ihtiyacı olduğu üzerinden bilimsel yorumlar yapılır.

Tarla ekilir, uydu anteni takılır, kamyon sürülür böylesi ‘istirahatlerde.’

* * *

Sanırım “salgın zamanı” olması nedeniyle dikkat çekti.

“Özel izin” var ya!

Hasat zamanına denk geldi.

* * *

İşin eğitim planlamasında değilim…

Değilim çünkü biz ‘traktör sürücüsü’ olarak yetiştirdiklerimiz de örneğin bir bakanlıkta ‘depo sorumlusu’ ya da ‘bakan şoförü’ yapabiliriz.

Mesele zihniyettir en önce…

Bir de..

Onca işçi güneye geçemezken, kuzeyden gelenlere yönelik ‘ayrıcalık’ var tabii!

Bunu ayrıca tartışırız.



* * *

Ülkeye “kompay sürücüsü” ya da “tamircisi” getirilmesi tuhafımıza gitti ya!

Şu da aklıma geldi…

Hani bizim buralarda ‘Merkez Bankası Başkanlığı’ yapacak kimse mi yok?

- ki şu anki başkan işinin ehli, harika bir insan, bu notu özellikle düşmek isterim.-

Yine de “yurt dışından” gelmesinin sırrı nedir?

O kadar okumuş, üflemiş, dünyanın en meşhur üniversitelerini bitirmiş insan içinden kimseler mi çıkmıyor “hesap kitap” bilen?

Kızmazsanız ya da “sen de çok oluyorsun” demezseniz eğer, şunu da sormak istiyorum!

Sivil Savunma Başkanlığı’nı aklı kesen tek mi Kıbrıslı doğmadı sahi?

Niye olmuyor?

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı hiç sormayayım canım!

Rütbemiz yetse, ‘soyumuz’ yetmiyor (!)



