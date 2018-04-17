D VİTAMİNİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT!

Dilara Topcan

Kan tahlili yaptırırken eğer hala vitamin D seviyenizin hangi durumda olduğuna baktırmamışsanız, kesinlikle hemen baktırın derim. Tabii tahlil yaptırmadan önce de sonra da muhakkak hekim kontrolünden geçmeyi de ihmal etmeyin… Yeri gelmişken bu hususun da önemini tekrardan belirtmek istedim… Şimdi gelelim esas konumuza ve büyük bir çoğunluğumuzun pek de önemsemediği ama hayli büyük öneme sahip olan D vitaminine…

Vitamin D, vücudumuz açısından son derece büyük önem teşkil ediyor. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasından tutun da kalp ve tiroid faaliyetlerine kadar vücudun önemli sistemlerinde hayli etkin rol oynuyor. Aynı zamanda depresyona yatkınlığı da vitamin D eksikliği ciddi oranda artırabiliyor! Bu sebeple vitamin D’yi bir kenara atmadan ona gereken önemi vermek ve bir an önce vitamin D seviyemizi kontrol ettirmek gerekiyor…

“GÜNEŞİMİZ BOL, BİZDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLMAZ” DEMEYİN!

Bildiğiniz gibi vitamin D, esasen Güneş aracılığıyla vücut tarafından sentezleniyor. Yalnızca besinlerle vitamin D ihtiyacımızı karşılamak ise mümkün değil… Güneşi bol bir adada yaşadığımızdan bizim tuzumuz kuru gibi görünse de ne yazık ki birçoğumuzun kan değerlerindeki D vitamini seviyesi aynı şeyi söylemiyor…

Yani “Kıbrıs’ta yaşıyoruz, bizde D vitamini düşüklüğü olmaz” demeyin, aksine adamızda D vitamini eksikliği fazlaca yaygın durumda. Peki neden? Belki de aşırı sıcaktan ötürü dışarıda güneş ile buluşmayı sevmiyor ve kendimizi evlere ve ofislere kilitliyoruzdur… Ya da güneşe maruz kalacağımız anlarda cildimize hemen çeşitli koruyucu kremler sürerek güneşin D vitamini oluşumu için yarar sağlama şansını yokediyoruzdur… Kısacası güneşimiz bol olsa dahi güneşten yararlanamıyor, günün sonunda da D vitamini seviyelerimizde düşüklük yaşama riskimizi hayli artırıyoruz…

Bundan böyle güneşten uygun saat ve zaman dilimi aralıklarında yararlanmaya dikkat etmeliyiz. Örneğin güneş koruyucumuzu sürmeden önce 15 dakikalık bir güneş banyosu yapmalı, koruyucumuzu sonrasında sürmeliyiz. Ayrıca her gün güneşle tenimizi arada cam olmaksızın buluşturmalı (cam engeli D vitamini oluşumunu engelleyebiliyor), kısacası bedenimize D vitamini sentezini gerçekleştirebilecek fırsatlar sunmalıyız.

HEKİM KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN, D VİTAMİNİNİZE BAKTIRMAYI DA İHMAL ETMEYİN

Her sene hekim aracılığıyla genel sağlık kontrollerimizi yaptırmak gerçekten de çok önemli… Hep şunu kendimize sormalıyız; arabamızın servisini aksatmadan yaptırıyoruz da vücudumuza aynı ilgi ve değeri gösteriyor muyuz? Küçük ve önemsizmiş gibi görünse de bahsettiğimiz gibi vitamin D’nin vücut açısından önemi hayli ciddi seviyelerde… Dolayısıyla eksikliği birçok sistemin elverişsizliğine ve hatta bozulmasına bile sebebiyet verebiliyor… Yani şu anda yaşıyor olduğunuz herhangi bir rahatsızlığın sebebi de D vitamini yetersizliğine bağlı olabilir… Bu nedenle bir an önce hekiminize danışmalı ve bu konuda gerekli tetkikleri yaptırmalısınız…

EKSİKLİĞİ NELERE NEDEN OLABİLİYOR?

D vitamini eksikliği; kemik erimesi, kalp rahatsızlıkları, tiroid hastalıkları, kanser, depresyon, kas ağrıları gibi bir dizi ciddi rahatsızlığa neden olabiliyor. Eksikliğine bağlı gelişebilecek rahatsızlıklar kısa vadede kendilerini göstermediklerinden oluşabilecek rahatsızlık risklerini önlemek adına bir an önce D vitamini seviyenizi kontrol ettirmenizde fayda var.

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Güneşten faydalanmanın yanısıra beslenme programınızda da mutlaka D vitamini içeren peynir, yumurta sarısı, yağlı balıklar (somon gibi), kefir, yoğurt, süt ve ayran gibi besinlere de uygun porsiyonlar dahilinde yer vermeyi unutmayın…

GELİN ÖZELLİKLE GÜNEŞLE SEVİYELİ BİR İLİŞKİ KURALIM

Güneşle aramızda seviyeli bir ilişki oluşturmaya ne dersiniz? Tabii onun zararlı ışınlarından nasibimizi almadan ondan yalnızca fayda sağlayabileceğimiz bir ilişkiden bahsediyorum… Örneğin günde ortalama 10-15 dakika dahi olsa güneşlenmek D vitamini gereksinimimiz açısından son derece faydalı olacaktır (vücudumuzun ufak bir bölgesi dahi güneşlense yeterli olacaktır- kol, bacak, yüz vb.). Yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte gelin bu durumu bir avantaja çevirerek bolca D vitamini depolayalım…

Hepimiz için sağlık, huzur ve sevgiyle dolu bir hafta olsun… Mutlulukla kalın…