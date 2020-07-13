“CyprusFlightPass” doldurmayanlara ceza

Kıbrıs Cumhuriyeti, 13 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye giriş yaparken “CyprusFlightPass” formunu ibraz etmeyen yolculara 150 Euro ceza kesecek veya geldikleri destinasyona geri gönderecek.

On line doldurma zorunluluğu olan “CyprusFlightPass” formunu bugüne kadar pek çok yolcunun el ile doldurduğu veya hiç ibraz etmediği bildirildi.

Ülkeye giriş yapan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen yolcular ile ilgili Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı, “Ya 150 Euro ceza ödemeyi kabul edecekler veya geldikleri ülkeye geri gönderilecekler” dedi.

Yeni düzenlemeye göre, A kategorisindeki ülkelerden gelen ve on line doldurulmuş “CyprusFlightPass” formunu ibraz etmeyen yolcular, 150 Euro cezaya ek olarak, B kategorisindeki bir ülkeden gelmiş gibi muamele görecek ve havaalanında PCR testine tabi tutulacak, test ücreti olan 60 Euro’yu ödemekle de yükümlü olacak.

Kıbrıslı Rum Bakan, havaalanında görevli polis ve bazı memurlara yerinde ceza kesme yetkisi verildiğini de ekledi.

Online doldurulması gereken form için link: https://cyprusflightpass.gov.cy/

Kaynak Cyprus Mail/ Çeviri YENİDÜZEN