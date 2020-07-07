Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yetkililerle görüşerek, Dillgirga sakinlerinin 72 saati kapsayan test sonuçlarını vermeden geçişlerin başlatılması ve Yeşilırmak’taki barikatın durumu hakkında açıklama talep ettiğini bildirdi.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique, UNFICYP’in Kıbrıs Türk tarafıyla Limnidi geçiş noktasındaki durumun açıklığa kavuşturulması amacıyla temasta bulunduğunu söyledi.



Kuzeyde Sağlık Bakanlığı’nın yeni talimatları ve Aşağı Pirgo - Dillirga’da ikamet edenler tarafından yapılan protesto hakkında Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Aleem Siddique , UNFICYP’in Limnidi geçiş noktası dâhil tüm geçiş noktalardaki durumu yakından izlediğini söyledi.

Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, Cyprus News Agency’e konuşarak, barikatlardaki durumu yakından izlediklerini ifade etti. Siddique, “Erenköy geçiş noktası ile ilgili net bir açıklama istiyoruz” dedi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Pazartesi günü Kato Pyrgos sakinleri, “geçiş noktalarını kullanmalarına izin verilen gruplar arasında olmadıklarını” öğrendikten sonra bir protesto düzenledi. Cyprus Mail’in haberine göre; bu protestoya Kıbrıslı Türk işçiler ve öğrenciler, hastalar ve kuzeyde yaşayan Maronitler ve Kıbrıslı Rumlar katıldı.



Yeni açıklanan tedbirlere göre geçiş yapmak isteyen kişilerin 72 saat önce yapılan negatif bir coronavirüs testi (PCR) gösterip bu testi 15 günde bir tekrar etmeleri gerekiyor.

Cyprusmail’in haberine göre; “Lefkoşa'da çalışan ve Baf veya Limasol üzerinden daha fazla seyahat etmekten kaçınmak için Yeşilırmak’tan (Limnitis) geçmesi gereken Pirgo sakinleri, başlangıçta Kıbrıslı iki lider arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak özel gruplara dahil edilmişti.



Son kararlarla birlikte, bu kişilerden de kuzeye geçmek isteyen diğer insanlar gibi, her üç günde bir negatif Covid test sertifikası isteniyor.



Protestocular, kendilerine iş yerlerine, okullarına veya doktorlarına ulaşmaları için Yeşilırmak'tan geçiş izni verilmediğini söylerken, askerin ise haftada iki kez malzeme veya asker taşıyan araçla Yeşilırmak’tan Erenköy’e gitmelerine izin verildiğini iddia etti.

Fotoğraflar: CNA



