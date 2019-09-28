Cyprus IVF ile özlem duyduğunuz bebeğe kavuşun

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Tüp bebek, kadındaki yumurtalar ile erkekteki spermlerin dışarıda buluşturularak laboratuvar ortamlarında birleştirilip döllenmenin sağlanmasıdır. Vücudun dışında sağlanan döllenme işlemine tıp dilinde IVF ya da tüp bebek ismi verilir. Kıbrıs tüp bebek tedavisi düşünenlere de Cyprus IVF merkezi büyük oranda yardımcı oluyor.

Tüp bebek yöntemi ilk olarak 1970 yılında uygulamaya geçmiştir. O yıllarda da çocuk sahibi olamayan kadınlarda bu yöntem denenmiş ve 1978 yılında ilk tüp bebek Louise Brown’ın doğması ile birlikte tıp dünyasında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kısırlık alanında bilinen ilk ve tek yöntem kısırlık tedavisidir.

Tüp Bebek Tedavi Aşamaları Nelerdir?

Tüp bebek tedavisi uygulanırken kadının adet döngüsünde olabildiğince fazla yumurta toplamak ilk hedeftir. Birden fazla yumurta toplamak bu konuda çok etkilidir. Tüp bebek tedavisine başlarken hastadan ovülasyon iğnesi ile yumurta alınmaktadır. Kadından alınan yumurtalar yani foliküller 4 gün boyunca ultrasonla incelenir ve yeterli büyüklüğe gelip gelmediği tespit edilir.

Sonrasında yumurtalar HCG hormonu yüklenerek olgunlaşma aşamasına getirilir. Yumurtalara HCG hormonu verildikten 48 saat sonra yumurtalar toplanır. Bu işlem yapılırken ucunda iğne olan ultrason yardımı ile yumurtalar aspire edilir. Tıp dilinde bu işleme transvajinal yöntemi adı verilir. Tüp bebek uzmanları laboratuvar ortamında aspire edilen folikülleri inceleme altına alır. Bu sayede elde edilen toplam yumurta sayısı tespit edilir. Kıbrıs'ta bulunan tüp bebek merkezleri bu işlemi başarılı bir şekilde halletmektedir.

Erkekten de Sperm Alınıyor

Kadınlarda bu işlemler yapılırken aynı gün içerisinde erkekten de sperm alınıyor. Ortaya çıkan sperm örnekleri özel bir ortamda yıkandıktan sonra aralarından en iyileri seçilir. Sonrasında kadından alınan yumurtaların durumu değerlendirilir ve Metafaz 2 döneminde olan yumurtalar döllenmeye hazır hale gelmiş demektir. Erkekten seçilen spermler de mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurtalara enjekte edilir.

Eski zamanlarda spermler yumurtaların yanına bırakılırdı ve kendiliğinden döllenmesi beklenirdi. Günümüzde ise tıpın gelişmesi ile birlikte mikroenjeksiyon yöntemi kullanılıyor ve çok daha etkili oluyor. Bu sayede laboratuvar ortamında spermler direkt olarak yumurtaların içine yerleşmiş oluyor.

Döllendikten Sonrası da Var

Yumurta ve sperm birleştirilip yumurtalar döllendikten sonra, döllenen yumurtaların gelişebilmesi için inkübatörlerin içine konulur. İnkübatörlerde döllenmiş yumurtanın gelişimi için gerekli ısı ve ortam bulunur. Bu ortamda gerekli gaz ve su ayarları yapıldıktan sonra yumurtaların gelişimi sık sık kontrol edilir. Döllenmenin ne durumda olduğunu görebilmek için en az 16 saat beklemek gerekir. Bu bekleyişin sonunda döllenme başarılı mı geçti başarısız mı öğrenmek mümkündür.

Döllenme başarılı geçtiyse eğer embriyonun bölünmesi beklenir. Yaklaşık 48 saat sonra 4 hücreli olan embriyo 72 saatin sonunda 8 hücreli vaziyete gelmiş olur. Beşinci günde artık ulaşması gereken hücreye ayrılmış durumdadır.

Embriyonun Yerleştirilmesi

Yumurta döllendikten sonra rahmin içerisine özel bir katarer yardımı ile yerleştirilmektedir. Bu işlem genelde embriyonun hücrelere ayrılmasının 5. gününde tercih edilmektedir. Çünkü beşinci gün embriyo artık iyice gelişmiş olur ve en iyi embriyo seçilmiş olur. Rahme tutunma gücü de beşinci günde daha yüksek orandadır.

Embriyo rahme yerleştirildikten bir saat sonra kadın taburcu edilmektedir. Bir saat içerisinde ve hatta gün boyu kadının istirahat etmesi gerekmektedir. Özellikle ilk bir ay efor harcamalarını gerektirecek sporlardan, ağır yük kaldırmaktan ve aşırı yorgunluktan kaçınmaları gerekir. Bununla birlikte doktorun verdiği ilaçların düzenli olarak kullanılması, bol su tüketilmesi ve yeme içmeye dikkat edilmesi gerekir.

Kıbrıs Tüp Bebek Transfer Sonrası

Kadınlara döllenmiş yumurta transfer edildikten 12 gün sonra kadına gebelik testi yapılır. Bu test en iyi kan tahlili ile sonuç verir. Beta HCG testi pozitif çıkarsa eğer test birkaç gün sonra yeniden yapılır. Böylece testin doğruluğu ve ne oranda olduğu tespit edilmiş olunur. Test üzerinden 10 gün geçtikten sonra ultrason ile rahim incelenir ve burada gebelik kesesi görülebilir.

Kıbrıs tüp bebek fiyatları içine gebelik testleri de dahildir. Konu hakkında hastaneden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kıbrıs Tüp Bebekte Gebelik Süreci Nasıl İşler?

Her ne kadar normal şartlar altında değil de tüp bebek yöntemi ile hamile kalmış olsanız bile gayet normal bir gebelik süreci yaşıyorsunuz. Tüp bebekte yapılan işlem normal şartlarda birbirine denk düşemeyen sperm ve yumurtaları laboratuvar ortamında birleştirmektir. Embriyo anne rahmine yerleştikten sonrası her şey rutin olarak ilerler.

İlk etaplarda haftada bir, bazen 3 günde bir kontrole çağırılırsınız. Sonrasında normal hamilelikte olduğu gibi kontrol süreleri uzatılır ve bazen 2 haftada bir bazen ayda bir defa kontrole gitmek yeterli olacaktır. Yine yorulmak yasak, ağır kaldırmak yasak ve yiyecek içeceklere de dikkat etmesi gerekiyor. Aksi taktirde tüp bebek tedavisi yarım kalmış olabilir.

Başarısız Tüp Bebek Denemeleri Kabusunuz Olmasın

Tüp bebek yöntemi herkeste olumlu sonuçlar vermeyebiliyor. Tedavi esnasında bazen beklenmedik komplikasyonlar gelişebiliyor ve bu durumda tüp bebek tedavini yarım kalmış oluyor. Çok nadir görülen bir durum olarak verilen ilaçların etkisi ile yumurtalar aşırı derecede büyüyebiliyor, yumurtalar ve spermler arasında uyuşmazlık çıkabiliyor.

Tüm bunlara rağmen ümitsizliğe kapılmak yanlış olur. Çünkü tüp bebek yönteminde 3 defa yasal olarak ve sağlık açısından tüp bebek yaptırma imkanınız bulunuyor. İsteyen hastalar 3 kereden fazla da deneme yapabilir fakat uzmanların yaptığı araştırmalara göre üç kez başarısız olan denemeler sonrasında başarılı olma ihtimali düşüyor. Bu nedenle karar tamamen hastaya bırakılmıştır. Bununla birlikte devlet 3’ten fazla tüp bebek denemesi yapan hastanın tedavi masraflarını karşılamıyor.

Kıbrıs'taki en uygun tüp bebek fiyatları Cyprus IVF merkezinde veriliyor. Sizler de bu merkez ile görüşerek uygun fiyatlara hayalinizdeki çocuğa kavuşma şansını yakalayabilirsiniz. Kıbrıs tüp bebek merkezi sitesini incelemek için https://www.cyprusivf.net/ adresini ziyaret edebilirsiniz.