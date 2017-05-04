Cyprus Airways uçuşlarına başlıyor

“Cyprus Airways”in beş güzergahla uçuşlarına başlayacağı bildirildi.



Politis gazetesi Cyprus Airways’in ilk üç güzergahının Kandiye, Rodos ve Tel Aviv’e olacağını, diğer iki güzergahınınsa özünümdeki hafta açıklanacağını yazdı.



İflasın ardından kapatılan Kıbrıs Rum devlet havayolu şirketi “Cyprus Airways”in ticari isim kullanım hakkını Rus “Charlie Airlines” şirketinin almıştı.



