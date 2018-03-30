Cyprus Airways ilk uçuşunu Atina’ya yaptı

Cyprus Airways’ın ilk uçuşunu dün Atina’ya yaptığı haber verildi.

Fileleftheros ve Politis, Larnaka Havaalanı’ndan saat 15.00’te havalanan Airbus A319 tipi uçağın, saat 16.45’te iniş yaptığı Atina Uluslararası Havaalanı’nda su kemerli törenle karşılandığını yazdı.

Gazeteye göre Cyprus Airways, Larnaka-Atina hattında 1 Haziran’a kadar haftada bir, o tarihten sonra da haftada dört uçuş yapacak.