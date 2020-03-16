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Cyprus Airways 30 Nisan’a kadar uçuşlarını askıya alıyor

Cyprus Airways 30 Nisan’a kadar uçuşlarını askıya alıyor

Cyprus Airways havayolu şirketi uçuşlarını yarından itibaren 30 Nisan’a kadar askıya alacak.

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Cyprus Airways havayolu şirketi uçuşlarını yarından itibaren 30 Nisan’a kadar askıya alacak.

Uçuş iptalinden etkilenen yolcular e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve ücretlerinin tamamını geri alabilecek, ya da biletini 1 Mayıs sonrasına bir tarihe erteleyebilecek.

Biletleri ile ilgili değişim yapmak veya iptal edilen uçuşlar ile ilgili görüşmek isteyen kişilerin Cyprus Airways internet sitesine, veya müşteri hizmeti 8000 8111 ile +357 24000053 numaralarını arayabilecekleri kaydedildi.

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