Cyprus Airways 30 Nisan’a kadar uçuşlarını askıya alıyor
Cyprus Airways havayolu şirketi uçuşlarını yarından itibaren 30 Nisan’a kadar askıya alacak.
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Cyprus Airways havayolu şirketi uçuşlarını yarından itibaren 30 Nisan’a kadar askıya alacak.
Uçuş iptalinden etkilenen yolcular e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve ücretlerinin tamamını geri alabilecek, ya da biletini 1 Mayıs sonrasına bir tarihe erteleyebilecek.
Biletleri ile ilgili değişim yapmak veya iptal edilen uçuşlar ile ilgili görüşmek isteyen kişilerin Cyprus Airways internet sitesine, veya müşteri hizmeti 8000 8111 ile +357 24000053 numaralarını arayabilecekleri kaydedildi.
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Etiketler : cyprus airways, uçuş, corona
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