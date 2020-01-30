Cypfruvex’de ‘genel müdür’ gerilimi

Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun genel müdür Cemal Redif’in görevden alınması için karar alındığı söyleniyor, ancak bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Cypfruvex Yönetim Kurulu üyesi ise gelişmeyi doğruladı.

Genel Müdür Cemal Redif’in görevden alınması yönündeki kararın, Başbakan Ersin Tatar’ın ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin itirazı ile Bakanlar Kurulu’ndan döndüğü iddia edilirken, 5 kişilik Cypfruvex Yönetim Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı dahil, 2 HP ve 2 UBP üyesinin istifaya hazırlandığı konuşuluyor.

Hasan Yıkıcı

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex)’te Bakanlar Kurulu tarafından atanan genel müdür Cemal Redif ile Yönetim Kurulu arasındaki gerilim sonucu, 4 yönetim kurulu üyesinin istifaya hazırlandığı öğrenildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür Cemil Redif arasında uzun süredir yaşanan anlaşmazlıkta “ipler koptu” noktasına gelindiği konuşuluyor.

Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun genel müdür Cemal Redif’in görevden alınması için karar alındığı söyleniyor, ancak bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

Bir diğer iddia; Yönetim Kurulu’nun aldığı görevden alma kararının geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu’nda tartışmalara neden olduğu ve Başbakan Ersin Tatar’ın ve Sağlık Bakanı kararı reddettiği yönünde ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Cypfruvex’e yakın bir kaynak, “UBP ve HP’lilerden oluşan 5 kişilik yönetim kurulunun 4’ü istifa etmeye hazırlanıyor” derken, üyelerden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Üretici de işçi de huzursuz

Cypfruvex’in geçtiğimiz yıllara oranla bu sezon çok az ürün aldığı, üreticilerin özel şirketlere yönlendirildiği de iddia ediliyor. Cypfruvex’te kadrolu çalışanların ise eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Başbakan Ersin Tatar’ın eski kalem müdürü olan Cemal Redif, Başbakanlıkta yaşadığı uyum sıkıntılarından dolayı Ersin Tatar’ın talimatı ve Bakanlar Kurulu kararı ile Cypfruvex’e atanmıştı.

Cypfruvex’e genel müdür olarak atanmasının ardından, yaşanan uyumsuzluklardan dolayı önceki yönetim kurulundan Mehmet Altan ve Ali Fikir istifa etmişti.