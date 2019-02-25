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Cypfruvex limon ürünü bakiyelerini ödüyor

Cypfruvex limon ürünü bakiyelerini ödüyor

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex) limon ürünü bakiyesinin 1 Mart’tan itibaren ödeneceğini duyurdu.

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Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex) limon ürünü bakiyesinin 1 Mart’tan itibaren ödeneceğini duyurdu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonunda teslim alınan limon ürün bedellerinin bakiyesinin 1 Mart’tan itibaren ödeneceği açıklandı. Açıklamada üreticilerin ödeme alabilmek için Ziraat Bankası şubelerine kimlik kartları ile başvurmaları gerektiği kaydedildi.

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