Cypfruvex limon ürünü bakiyelerini ödüyor

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex) limon ürünü bakiyesinin 1 Mart’tan itibaren ödeneceğini duyurdu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonunda teslim alınan limon ürün bedellerinin bakiyesinin 1 Mart’tan itibaren ödeneceği açıklandı. Açıklamada üreticilerin ödeme alabilmek için Ziraat Bankası şubelerine kimlik kartları ile başvurmaları gerektiği kaydedildi.