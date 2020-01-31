Cypfruvex karıştı

KANAL SİM- Özel

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex)’te yönetim kurulu ile kuruma müdür olarak hükümet tarafından atanan Cemal Redif arasındaki gerginlik tırmandı.

Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, Genel Müdür Cemal Redif'in görevden alınması için karar ürettiklerini açıkladı.

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif ise “Anlaşmazlık söz konusu değil” dedi.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ Kanal Sim’e yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak Cypfruvex Müdürü Cemal Redif’in görevden alınmasıyla ilgili yönetim kurulunun karar aldığını kaydetti. Şanlıdağ, bu yetkinin Bakanlar Kurulu’na ait olduğunu belirtti.

Redif: “Anlaşmazlık söz konusu değil”

Cypfruvex Müdürü Cemal Redif ise Kanal Sim’e yaptığı açıklamada, yönetim kuru ile bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığını iddia etti. Yönetim kurulundan hiç kimse ile tartışması olmadığını iddia eden Redif, personelin de sorununun olmadığını ileri sürdü. “Yasal olarak işimin başındayım, görevimi yapıyorum” diyen Redif, yönetim kuru ile tartışma yaşamadığını yineledi.

Redif: “Birileri personel sayısını çoğaltarak, şirketi ele geçirmeye çalışıyor”

Esas temanın Cypfruvex’in yok edilmesi olduğunu iddia eden Redif, “Birileri personel sayısını çoğaltarak, bu şirketi batırarak, şirketi ele geçirmeye çalışıyor” dedi. Redif bu durumun yeni olmadığını 2009’da da durumun bu şekilde olduğu görüşünü paylaştı.

Kendisiyle ilgili “söylenmedik sözün kalmadığını” belirten Redif, fabrikanın malzemelerini ve işlevsel unsurlarını kullananların fabrikayla bağlarını kestiğini kaydetti. Kendisinin olaylara disiplinli baktığını ifade eden Redif, “Saatinde işine gelecek, saatinde gidecek, verdiğimiz görevi yapacak, hak ettiği maaşı alacak, mesai yaparsa da ödenecek” dedi.

Huzursuzluk yaşanıyor

Bakanlar Kurulu kararı ile Cypfruvex müdürlüğüne atanan, Ersin Tatar’ın eski kalem müdürü Cemal Redif ile Yönetim Kurulu üyeleri uzun süredir huzursuzluk yaşıyordu.

Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun genel müdür Cemal Redif’in görevden alınması için karar alındığı söyleniyor, ancak bu yönde resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Genel Müdür Cemal Redif’in görevden alınması yönündeki kararın, Başbakan Ersin Tatar’ın ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin itirazı ile Bakanlar Kurulu’ndan döndüğü iddia edilirken, 5 kişilik Cypfruvex Yönetim Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı dahil, 2 HP ve 2 UBP üyesinin istifaya hazırlandığı konuşuluyordu.