‘Cüzdan hırsızı’ teminata bağlandı

Lefkoşa’da ‘bularak hırsızlık’ suçundan yakalanan zanlı A. K. R. mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlının 20.07.2020 tarihinde 02.30- 03.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan Hangover isimli Pub içerisinde Mohamoud Abdi Jama’nın düşürdüğü kahverengi renk cüzdan içerisinde bulunan 300 dolar ve 600 TL’yi bularak sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edildiğini ve aynı gün tutuklandığını söyledi. Tahkikatın tamamlandığını belirten polis, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 11 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.