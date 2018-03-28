Cup of Nations başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş etkinliği Cup of Nation Futsal 2018 Turnuvası’nın dokuzuncusu, Pazartesi günü, saat 17.00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı.

Toplamda 30 ülkeden 500’ün üzerinde aktif öğrencinin ülkelerini temsil ederek kıran kırana mücadele vereceği organizasyonda 30 erkek, 7 kadın ülke takımı bulunuyor. DAÜ Cup of Nation Futsal 2018’in açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Recai Ergün, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ile DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı’nın yanı sıra, DAÜ personeli ve binlerce DAÜ’lü öğrenci katıldı.

Osam başarılar diledi

Açılış töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın konuşmasıyla başladı. Tüm öğrencilere “Hoşgeldiniz” diye seslenen Prof. Dr. Osam; saygının, dostluğun ve birliğin, DAÜ’nün değişmeyen değerleri olduğuna dikkat çekerek, tüm öğrencilere akademik ve sportif alanda başarılar diledi. Prof. Dr. Osam, böylesine renkli ve çok uluslu bir etkinlikte bulunmaktan dolayı DAÜ’lülerin şanslı olduğunu ve tüm farklı ülkelerden KKTC’ye gelen öğrencilerin birbirlerine çok şey katacağını vurguladı.

Turnuva kapsamında 26 Mart – 6 Nisan 2018 tarihleri arasında grup maçları oynanacak. Çeyrek ve yarı final maçları 9 Nisan 2018 tarihinde, final maçları ise 10 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Oldukça çekişmeli anlara sahne olan turnuvanın ilk gün karşılaşmaları ve sonuçları ise şöyle:

Nijerya 3 – 0 Kongo (Erkekler A Grubu)

Zimbabve 4 – 3 Sudan (Erkekler A Grubu)

Filistin 4 – 0 Tacikistan (Erkekler B Grubu)

Suriye 3 – 0 Cezayir (Erkekler B Grubu)

Nijerya 4 – 0 Zimbabve (Kadınlar Grubu)

Türkiye 11 – 1 Rusya (Erkekler C Grubu)

Tanzanya 1 – 2 Kamerun (Erkekler C Grubu)

İran 6 – 0 Azerbaycan (Erkekler D Grubu)

Eritre 2 – 1 Irak (Erkekler D Grubu)