Cumhuriyet yarışında hedefe attılar

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 15 Kasım 2018 KKTC’nin kuruluşunun 35. Yılı etkinlikleri kapsamında kapalı alan okçuluk yarışması düzenlendi.

Organizasyon federasyona ait kapalı salon bulunmamasından dolayı, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

GAÜ Spor Salonu’nda Kapalı Alan Minik, Yıldız ve Gençler Olimpik-Makaralı Yay Salon Okçuluk yarışmasında dereceye giren sporculara 35. yıl anısına yapılan özel ödülleri Türkay Akpınar, Muzaffer Doğgün, Federasyon Başkanı ve Federasyon resmi Hakemleri tarafından taktim edildi.