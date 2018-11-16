Cumhuriyet Kupası tamamlandı

Masa tenisinde Cumhuriyet Kupası KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım Perşembe günü federasyon salonunda oynanan büyükler ferdi klasman turnuvasıyla sahiplerini buldu.

Büyük raketlerin gün boyunca seyircilere kaliteli ve seyir zevki yüksek maçlar izlettirdikleri turnuva sonunda erkeklerde Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekdoğan, kadınlarda KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği’nden Elif Töre oldu. Dereceye giren sporcular şöyle;

Erkekler

1.İbrahim Pekdoğan (Anka Spor Derneği)

2.Güzey Aknar (Anka Spor Derneği)

3.Hasan Bekiroğulları (Ferdi)

3.Tunç Güneralp (Anka Spor Derneği)

Kadınlar

1.Elif Töre (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Sude Köknel (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3. Sunay Tufan (Anka Spor Derneği)

3. Kezal Akçatepe (GAÜ)