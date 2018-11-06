Cumhuriyet Gençlik Şöleni’nde, Gençlerin Orkestrası Sahne Alacak

Ersin Kaşif

2018 yılının başlarında sahne hayatına atılan, Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası, 9 Kasım Cuma akşamı üçüncü konserini vermek için hazırlıklarını tamamladı. 1. konserini ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’ndeki salonda gerçekleştiren orkestra, 2. konserinde Lefkoşa’da sahne aldı. 2018’in sonlarına doğru gün saydığımız bu günlerde ise, 3. konser yine Lefkoşa’da gerçekleşecek.

GENÇLİK DAİRESİ, KAPSAMLI BİR ORGANİZASYONA İMZA ATACAK

Gençlik Dairesi’nin organizasyonuyla Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikler, KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılacak. Birçok farklı sanat ve spor etkinliğinin gerçekleşeceği 9 Kasım Cuma akşamı, sahne ışıkları 18.30’da açılacak. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun seyircilerine canlı sunacağı etkinlikler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Spor dallarının en iyileri sahneye çıkacaklar. Birçok iyi show grubundan çok farklı sahne performansları izleyeceğiz. En güzel olanı ise, bu performanslara Kuzey Kıbrıs’ın her tarafından yetenekli gençlerin katılıyor olması. Ülke içinde ve dışında da birçok başarıya imza atmış grupları seyretme fırsatı bulacağız.

GENÇ YETENEKLER PRODUCTİON SENFONİ ORKESTRASI

Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası, yeni repertuarı ve yeni katılan genç müzisyenleri ile sahneye çıkıyor. 45 genç müzisyenin oluşturduğu orkestra, klasik repertuarı ve klasik rock tarzı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Orkestranın repertuarı, diğer konserlerden farklı olarak solistlerin de katılımıyla zenginleşiyor.