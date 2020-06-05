Cumhurbaşkanlığı’nda ‘geçişler’ görüşülüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daveti üzerine geçiş kaplarındaki son durumu görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı iki taraf arasındaki geçiş kaplarındaki son durumu, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle bugün saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı aynı zamanda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Kıbrıslı Türk eş Başkan ve üyelerinin de toplantıda hazır bulunmasını istemişti.