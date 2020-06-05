Cumhurbaşkanlığı’nda ‘geçişler’ görüşüldü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçiş kapılarındaki son durumu görüşmek üzere, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’yle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantı saat 11.00 sıralarında başladı.

Toplantıya Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri katıldı.