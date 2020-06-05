Cumhurbaşkanlığı’nda çevre günü etkinliği

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan ve yönetmenliği Türkiye’nin önemli belgesel yönetmenlerinden Fatih Orbay tarafından yapılan Kuzey Kıbrıs’ın Kuşları (Birds of North Cyprus) belgeselinin prömiyer gösterimi gerçekleşti.

Etkinlikte ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve genç oyuncular Kayla Adataş ve Tuna Şahin’in rol aldığı kamu spotu gösterimi de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum örgütlerinden çok sayıda davetlinin ve birçok gazetecinin katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı’ndaki gösterimde yaptığı konuşmada çevre sorunlarının gelinen aşamada küresel boyutta ele alınması zorunluluğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, dünyayı kurtaracak olanın “temiz düşünmek” olduğunu belirtti.

Etkinliğe video konferans yoluyla katılan yönetmen Fatih Orbay, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen belgeselin, Kuzey Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğini göstermek açısından önemine dikkat çekti.

“Yangınlarda orman zenginliğimizin önemli bir bölümünü kaybettik”

Burada gerçekleştirdiği konuşmada “Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, geçtiğimiz yıllardan farklı bir etkinlikle bir aradayız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yıl, tüm insanlığı tehdit eden pandemi sürecinden, 2016 yılından itibaren devam eden Cumhurbaşkanlığı Çevre Ödülleri ve Kalıcı Etki Yarışması’nın da olumsuz etkilendiğini ve yarışmanın bu yıl gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde birbiri ardına meydana gelen yangınlarda orman zenginliğimizin önemli bir bölümünü kaybettiğimizi kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu: “Bunun ötesinde insanlığın ortak tarihi kültürel varlıkları olarak da kayda geçen bin yıllık zeytin ağaçlarımız da yangında alevlere yenik düştü. Son 17 yılda ülkemizde çıkan yangınlarda 75 bin dönümlük orman ve arazi yandı. Son dört yılda Temiz Düşün Projesi ile 7000 ağaç fidanını kök salıp doğamızı zenginleştirmesi için toprakla buluşturduk. Ancak ülkemizde bir yandan ağaçlandırma çalışmaları devam ederken, öte yandan yangınlarla çok sayıda ağacımızı kaybetmeye devam ettik”

“Temiz Düşün Projesi’nde çocuklarımıza yönelik eğitim etkinliklerine özel bir önem verdik”

Çevre duyarlılığı ve sorumluluğunun gelişmesi için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ve çok boyutlu olarak devam eden Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin geçtiğimiz sürede ülkemizin her beldesinde, ilkokul çağındaki tüm çocuklar ve çevre örgütleri ile güzel işlere imza attığının altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ağaç yaşken eğilir atasözünde vurgulandığı gibi, Temiz Düşün Projesi’nde çocuklarımıza yönelik eğitim etkinliklerine özel bir önem verdik. İlkokul çağındaki tüm çocuklarımıza, çevre bilinci ve küresel iklim değişikliği ile mücadele ederek sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çocukluk çağından kazanılması gereken bazı basit ama önemli kuralları anlatan Benim Dünyam adlı çocuk kitabını ulaştırdık” diye konuştu.

Aynı kapsamda, gezici eğitim laboratuvarıyla iklim değişikliği konusunda uygulamalı etkinliklerle eğitim programları yürütüldüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, belediyeler, muhtarlıklar ve ilgili devlet kurumları el birliği ile hem çevre temizliği için adımlar atıldığını, hem de çevre koruma bilincinin gelişmesi için çaba harcandığını dile getirerek bu çabaların olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

“Çevre sorunlarının gelinen aşamada küresel boyutta ele alınması zorunludur”

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

“Temiz Düşün Projesi’nin ana fikri, dünyaya bakış açımızı değiştirip temiz düşünmeye başlayarak dünyayı dönüştürmeye başlamamız gerektiği yönündedir. Dünyayı temiz düşünmenin kurtaracağını, parçası olduğumuz çevrenin sağlıklı olmasının biz insanların da sağlıklı olması demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Çevre, etrafımız değil bizi biz yapan, parçası olduğumuz bütünlüktür. Çevre konusuna dışımızda olup bitenler diye bakmak büyük bir yanılgıdır. Çevre sorunlarının gelinen aşamada küresel boyutta ele alınması zorunludur. Küresel iklim değişikliği, milliyet, dini inanış ve cinsiyet ayırt etmeksizin tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. İçinden geçmekte olduğumuz süreçte bir virüsün tüm insanlığa oluşturduğu tehdit gibi, küresel iklim değişikliği de tüm insanlığı tehdit ediyor.”

“Kuzey Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin en güzel örneklerinden birini de kuş çeşitliliği oluşturuyor”

Kıbrıs’ın dünyada yüzölçümü olarak çok küçük bir ada olmasına karşın, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yapabilecekleri katkının gerek ada gerekse dünya için son derece anlamlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesinin tüm dünyada ortak tema olarak seçildiğini anımsattı.

Kuzey Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin en güzel örneklerinden birini de kuş çeşitliliğinin oluşturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Fatih Orbay’ın Cumhurbaşkanlığının katkılarıyla Kuzey Kıbrıs’a çok değerli bir belgesel kazandırdığını, belgesel de gerek ülkemizde yaşayan gerekse küresel göç yollarında ülkemizde soluklanan kuşlar hakkında önemli bilgiler bulunduğunu dile getirdi.

“Küresel çevre gündeminin kaçınılmaz olarak bir parçasıyız”

“Hak ettiğimiz yeri uluslararası hukuk içinde henüz siyaseten alamasak da siyasetin çok ötesinde bulunan küresel çevre gündeminin kaçınılmaz olarak bir parçasıyız. Bugün ilk kez birlikte izleyeceğimiz biyolojik çeşitliliğimizin bir parçası olan türlerle ilgili belgesel de bu mesajı veriyor” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, belgeselin hazırlanmasına emek veren herkese teşekkür etti.

“Kıbrıs’ın doğası ve kuş varlığı çok zengin”

Etkinliğe tele konferans yoluyla bağlanan yönetmen Fatih Orbay da yaşanan global salgın nedeniyle etkinliğe katılamadığını fakat tele konferans olarak prömiyere katılmasının bir teselli olduğunu işaret etti. 30 yıl önce, TRT için Kıbrıs’ın kuşları belgeselinin yönetmenliğini yaptığını belirten Fatih Orbay, “Yıllar sonra böyle bir projeyi yenilemek büyük bir şans… Kıbrıs’ın doğası ve kuş varlığı çok zengin” dedi.

Belgeselin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde olmasının ilham verici olduğunu kaydeden Orbay, Kıbrıs’ın doğal zenginliğine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gönülden bağlı bir şahsiyet olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla üniversiteden sınıf arkadaşı olduklarını da ifade eden Fatih Orbay, ODTÜ ormanının ağaçlandırılmasına Cumhurbaşkanı Akıncı’yla katkıda bulunduklarını söyledi.

“Kıbrıs’ın coğrafi konumu ve iklimi, kuşlar ve diğer doğal varlıklar için çok müsait”

Kıbrıs’ın, yüzölçümü ve kuş çeşitliliği göz önünde bulundurulduğuna kuş zengini bir ülke olduğunu belirten Fatih Orbay, “5 milyar kuş Afrika’dan Asya ve Avrupa’ya göç ediyor ve bu kuşların bir kısmı Kıbrıs’ta konaklıyorlar. Kıbrıs’ın coğrafi konumu ve iklimi, kuşlar ve diğer doğal varlıklar için çok müsait” dedi.

Belgeselin çekimlerinin 1 yıl içerisinde tamamlandığını ifade eden Yönetmen Fatih Orbay, Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin zenginliğinin belgesel vasıtasıyla yurt dışında daha da tanınması temennisini dile getirdi. Konuşmaların sonunda belgesel gösterimi gerçekleştirildi ve katılımcılara belgeselin DVD’si ve Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında hazırlanan “Bu benim dünyam” isimli kitapçık dağıtıldı.