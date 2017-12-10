Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri büyüledi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, önceki akşam konser verdi.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, önceki akşam konser verdi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Kış Konseri”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Şef Ali Hoca yönetiminde, solist Ömer Berk Taraklı (Klarnet) ile sahne alan Orkestra, W. A. Mozart’ın eserlerini seslendirdi.
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