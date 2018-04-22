Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çocuklarla…

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 120 çocukla birlikte sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, çocuk koroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte barış, sevgi, dostluk, Kıbrıs ve 23 Nisan parçalarını seslendirdi.

Ali Hoca’nın şefliğinde, DAÜ-Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki konserde, Cevdet Minalay solist olarak yer aldı.

Bu yıl üçüncüsü yapılan konserde, DAÜ-SEM Ada Işığı Çocuk Korosu, Koro Şefi Erkan Dağlı ve Piyanist Deniz Amcazade eşliğinde; Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu, Koro Şefi Hare Yakula eşliğinde; TED Kuzey Kıbrıs Koleji Çocuk Korosu ise Koro Şefi Pembe Gürtekin ve piyanist Saadet Çaluda eşliğinde yer aldı.

CSO ile çocukların konserinde, Antonio Vivaldi Sol Majör Keman Konçertosu Op.3 No.3 RV 310 I.Allegro, Solist - Cevdet Minalay, “Sen de Gel”, “Barışı Anlatalım”, “Çok Şanslıyız”, “Sev”, “Düş”, “Annem”, “Müzik Sevgidir”, “23 Nisan Şarkısı”, “Dostluk”, “Tebessüm”, “Sevgiye Çağrı”, “Cennettir Kıbrıs’ım”, “23 Nisan” parçaları seslendirildi.